أخبار عاجلة

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب -
الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات -
السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل) -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة -
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط موظف بشركة مفروشات لقيامه بإستغلال عمله فى الإستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى للعملاء

Print
ضبط موظف بشركة مفروشات لقيامه بإستغلال عمله فى الإستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى للعملاء ضبط موظف بشركة مفروشات لقيامه بإستغلال عمله فى الإستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى للعملاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت وزارة الداخلية موظف بشركة مفروشات لقيامه بإستغلال عمله في الإستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى للعملاء وإستخدامها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات، بتضررها من قيام أحد الأشخاص بإستخدام بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها والمربوطة على حسابها البنكى في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى والإستيلاء منها على مبالغ مالية دون علمها».

وأضافت: «فقد أسفرت جهود البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة (موظف كاشير بإحدى شركات المفروشات- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، حيث إستغل المذكور طبيعة عمله وقيامه بمغافلة العملاء المترددين على الشركة محل عمله والإستيلاء منهم بطريقة إحتيالية على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم حال إستخدامها، وعقب ذلك يقوم بإستخدامها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى.، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه.. بمقر الشركة محل عمله.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»«

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

كثافات عالية فى هذه الطرق

كثافات عالية فى هذه الطرق