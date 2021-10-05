ضبط موظف بشركة مفروشات لقيامه بإستغلال عمله فى الإستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى للعملاء

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ضبطت وزارة الداخلية موظف بشركة مفروشات لقيامه بإستغلال عمله في الإستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى للعملاء وإستخدامها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات، بتضررها من قيام أحد الأشخاص بإستخدام بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها والمربوطة على حسابها البنكى في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى والإستيلاء منها على مبالغ مالية دون علمها».

وأضافت: «فقد أسفرت جهود البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة (موظف كاشير بإحدى شركات المفروشات- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، حيث إستغل المذكور طبيعة عمله وقيامه بمغافلة العملاء المترددين على الشركة محل عمله والإستيلاء منهم بطريقة إحتيالية على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم حال إستخدامها، وعقب ذلك يقوم بإستخدامها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى.، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه.. بمقر الشركة محل عمله.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»«