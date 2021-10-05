بتعاملات بلغت 5 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في الدقهلية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص بالدقهلية، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف، واستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه، فيما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام 5 ملايين جنيه مصري. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.