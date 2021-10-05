الولايات المتحدة لإسرائيل: هناك «خيارات أخرى» حال فشل الدبلوماسية مع إيران

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أكّد مسؤول أمريكي كبير، أنّ الولايات المتحدة لن تعرض على إيران تنازلات لمجرد استئناف المحادثات النووية، رافضًا مطلب إيراني بـ «بادرة حسن نية» مثل الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، وفقًا لما نشره موقع «واللا» العبري.

جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي الكبير في أعقاب تصريح لوزير الخارجية الإيراني الجديد، حسين أمير عبدالحي، في نهاية الأسبوع، قال فيه إن الولايات المتحدة بعثت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برسائل إلى إيران من خلال سياسة ثالثة بشأنهم، الرغبة في الاجتماع.. إذا كنت ترغب في إجراء محادثات مع إيران فيمكن أن تتخذ هذه البادرة شكل «تسوية» بقيمة عشرة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في دول مختلفة حول العالم بسبب العقوبات.

ومن المقرر أن تعقد إسرائيل والولايات المتحدة اجتماعًا للمنتدى الاستراتيجي المشترك حول إيران، يوم الثلاثاء في واشنطن.

ووصل وفد إسرائيلي رفيع برئاسة مستشار الأمن القومي إيال هولتا، إلى واشنطن يوم الاثنين قبل المحادثات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بشأن إيران.

ويتكون الوفد من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الجيش، والجيش الإسرائيلي والموساد.

ومنذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه، انعقد المنتدى الاستراتيجي عدة مرات عبر مكالمات فيديو بسبب قيود كورونا، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المنتدى وجهاً لوجه.

وذكر مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين، أن المحادثات ستركز على الملف النووي الإيراني وكذلك العدوان الإيراني في المنطقة، وكذلك على الاتفاقات الإبراهيمية. وفق ما نشر «اكسبوكس».

وأضاف مسؤول كبير في إدارة بايدن، «ستكون هذه هي المرة الثالثة منذ أغسطس التي يلتقي فيها سوليفان مع هولتا»، وبين ذلك، تحدثوا عبر الهاتف وفي مكالمات الفيديو، نشعر بأننا نجري مشاورات جيدة مع مقر الأمن القومي للحكومة الجديدة في إسرائيل.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية، إن إسرائيل والولايات المتحدة تجريان نفس التقييم لحالة برنامج إيران النووي وحقيقة أنها أحرزت تقدمًا كبيرًا منذ تقاعد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

وأكد المسؤول الأمريكي، «نحن ملتزمون بمسار دبلوماسي- هذه أفضل طريقة لعكس الخطة. إذا لم ينجح ذلك، فهناك قنوات أخرى يمكن العمل من خلالها».

وأضاف «الرئيس بايدن ملتزم بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية وسنكون مستعدين لاتخاذ الخطوات اللازمة إذا حاولت إيران امتلاك أسلحة نووية».

وأشار إلى أنّه ستكون إحدى القضايا الرئيسية في المحادثات إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا في الأسابيع المقبلة.

وألمح الإيرانيون إلى أنهم سيستأنفون المحادثات في أوائل نوفمبر.

وخلص المسؤول الأمريكي الكبير إلى القول «سيتعين علينا أن نرى ما إذا كان الإيرانيون يدخلون في مفاوضات جادة أم لا»، «عبء الإثبات يقع على عاتق الإيرانيين».

يُشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، قال في مقابلة تلفزيونية إيرانية يوم السبت، إن الولايات المتحدة حاولت الاتصال بإيران عبر قنوات مختلفة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أنه أخبر الوسطاء أنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة بشأن استئناف المحادثات النووية، فعليها أن تقوم «ببادرة حسن نية» مثل الإفراج عن الأموال.

قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستبلغ إسرائيل بالتزام الولايات المتحدة بالمسار الدبلوماسي مع إيران مع الاحتفاط بخيارات أخرى.

وتابع المسؤول لوكالة رويترز أن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين يعتزمون مشاركة معلومات استخباراتية وإجراء تقييمًا لمدى تطور برنامج إيران النووي.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الوقت الذي تحتاجه إيران لتحقيق تقدم نووي تقلص لبضعة أشهر منذ تخلي ترامب عن الاتفاق النووي.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الخارجية الإيرانية يوم الإثنين، أن إيران تتطلع لاستئناف المفاوضات النووية قبل نوفمبر المقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة خلال مؤتمر صحفي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد الاحتفاظ بالتراث الفاشل للحظر المفروض على الشعب الإيراني، مشيرة إلى أن منطق أمريكا ما زال هو ذاته ولم يتغير.

وأضاف أنه على واشنطن أن تثبت بأنها تغيرت في الأسلوب وفي العمل أيضا، إذ لا يمكن أن تبقى جميع إجراءات الحظر الأمريكية مفروضة وأن تبقى أموال إيران مجمدة لدى البنوك الدولية وبنوك الدول الأخرى ومن ثم تقوم أمريكا بطرح مزاعم ضد إيران.

وتابع: «لقد بذلت جهود في هذا الصدد سواء في العراق أو دول أخرى ونأمل بأن نشهد عودة هذه الأموال خلال الأشهر القادمة».