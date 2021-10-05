أخبار عاجلة

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب -
الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات -
السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل) -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة -
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تنفذ حكم الإعدام على إرهابي استهدف رجال الأمن

Print
السعودية تنفذ حكم الإعدام على إرهابي استهدف رجال الأمن تنفذ حكم الإعدام على إرهابي استهدف رجال الأمن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السلطات ، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرا (الإعدام) في متهم بالانتماء لخلية إرهابية استهدفت رجال الأمن بالمنطقة الشرقية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن بيان لوزارة الداخلية بالمملكة فإن «مسلم بن محمد المحسن» أقدم على المشاركة في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم وعلى الممتلكات العامة.

وكشفت الداخلية السعودية أن الإرهابي شارك في «الخروج المسلح على ولي الأمر، والاشتراك في جريمة قتل مواطن، وحيازة وصنع قنبلة (ملوتوف) من أجل الاعتداء بها على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم».

وتمكنت قوات الأمن السعودية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.

وقالت الداخلية: «ولكون ما أقدم عليه من جرائم عديدة انطوت عليه من تمرد على ولي الأمر وخروج عن الطاعة، وما يترتب على مثل هذه الجرائم من ضرر يلحق بالمجتمع، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط وتمالؤ وتواطؤ، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا».

وأضافت: «صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني مسلم بن محمد المحسن، اليوم بالدمام بالمنطقة الشرقية».

وتعهدت الداخلية السعودية بالحفاظ على الأمن وتحقيق العدل، وعدم التواني عن ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وحذرت في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

للمرة الأولى.. "القناة السعودية" تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد.. غدًا

للمرة الأولى.. "القناة السعودية" تكشف تفاصيل مصورة لقضايا فساد.. غدًا

سفير السعودية بموسكو يلتقي عددا من المبتعثين

سفير السعودية بموسكو يلتقي عددا من المبتعثين

السعودية تتهم الأمم المتحدة بتجاهل القرارات الدولية حول اليمن

السعودية تتهم الأمم المتحدة بتجاهل القرارات الدولية حول اليمن