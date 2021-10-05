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أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرا (الإعدام) في متهم بالانتماء لخلية إرهابية استهدفت رجال الأمن بالمنطقة الشرقية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن بيان لوزارة الداخلية بالمملكة فإن «مسلم بن محمد المحسن» أقدم على المشاركة في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم وعلى الممتلكات العامة.

وكشفت الداخلية السعودية أن الإرهابي شارك في «الخروج المسلح على ولي الأمر، والاشتراك في جريمة قتل مواطن، وحيازة وصنع قنبلة (ملوتوف) من أجل الاعتداء بها على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم».

وتمكنت قوات الأمن السعودية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.

وقالت الداخلية: «ولكون ما أقدم عليه من جرائم عديدة انطوت عليه من تمرد على ولي الأمر وخروج عن الطاعة، وما يترتب على مثل هذه الجرائم من ضرر يلحق بالمجتمع، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط وتمالؤ وتواطؤ، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا».

وأضافت: «صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني مسلم بن محمد المحسن، اليوم بالدمام بالمنطقة الشرقية».

وتعهدت الداخلية السعودية بالحفاظ على الأمن وتحقيق العدل، وعدم التواني عن ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وحذرت في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.