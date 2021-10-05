الأزهر يعزي سلطنة عمان في ضحايا إعصار «شاهين» (صور)

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تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء والمواساة إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والشعب العماني الشقيق، في ضحايا إعصار «شاهين» الذي ضرب البلاد وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمفقودين.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تضامنه مع سلطنة عمان الشقيقة في تجاوز هذه المحنة، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق هذا البلد العزيز على تجاوز تلك الأزمة بسلام، وأن يرزقه الأمان والاستقرار.

إعصار شاهين

إعصار «شاهين» يضرب سلطنة عمان

إعصار «شاهين» يضرب سلطنة عمان

إعصار «شاهين» يضرب سلطنة عمان

إعصار «شاهين» يضرب سلطنة عمان