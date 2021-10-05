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قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، إن العلاقات بين مصر والسعودية متميزة وتشهد تعاونًا كبيرًا ومستمرًا، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة، ومن خلال إراده الفعل تم إطلاق خط الربط الكهربائي مع مصر مهما بلغت التحديات والصعوبات .

وأضاف «عبدالعزيز» خلال مؤتمر توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي عبر الـ«فيديو كونفرانس»، الثلاثاء، أن الربط الكهربائي سيكون رابطا لما تسعي له المنظومة العربية عبر ربطها والتنقل لآفاق أكبر.

وأوضح أن المملكة ومصر تسعيان كفريق واحد لتنفيذ توجيهات القيادات في زيادة التعاون بين البلدين وتحقيق مزيد من الرخاء للشعبين المصري والسعودي، مؤكدًا أن له ارتباط كبير بمصر لاسيما وأن مرضعته كانت مصرية وهو يرتبط بمصر بشكل كبير.

وأذاع الجانب السعودى فيلمًا تسجيليًا عن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية وعمق العلاقات بين البلدين.

وتبلغ تكلفة المشروع 1.8 مليار دولار، يخُص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويسهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث يتم تبادل 3 آلاف ميجاواط في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

ويعد المشروع نقطة انطلاق مصر للتحول لمحور أساسى لسوق الكهرباء العربية، ويهدف الربط الكهربائي المصرى السعودي لأن يكون محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربى الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.