تعرف على الخريطة البرامجية للإذاعة والتلفزيون الرسمي خلال ذكرى نصر حرب أكتوبر

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تقدم شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة احتفالاً بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة التي بذلت فيها قواتنا المسلحة التضحيات الغالية لاسترداد الأرض والكرامة، تلك الذكرى الخالدة المحفورة في قلوب وعقول المصريين، وجاءت التغطية على النحو التالى

وأعدت الاذاعة المصرية خريطة برامجية خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار اكتوبر والتى جاءت على النحو التالى :خطة شبكة البرنامج العام للاحتفال بانتصارات أكتوبر، تحتفل شبكة البرنامج العام بالذكري ال ٤٨ على انتصارات السادس من أكتوبر لعام ١٩٧٣ عبر تطويع الفترات المفتوحة لهذا الاحتفال ولتلك المناسبة يوميا وعدد من برامجها ومنها، برنامج «مصر لحظة بلحظة» وتتناول احداث أكتوبر العظيمة كانت ولاتزال تدرس في المعاهد العسكرية والاستراتيجية وتعبر مرجعا تاريخياً عظيماً .

و برنامج «حديث الصباح» سيكون تحت عنوان في مواكب نصر أكتوبر لفضيلة الشيخ منصور الرفاعي من كبار علماء الازهر والاوقاف

تذاع عدد من البرامج المطوعة حول انتصار أكتوبر والقاء الضوء على شباب مصر اللذين استشهدوا في هذه الحرب وعرض لبعض الاعمال البطولية لهؤلاء الشباب ومن ابرزها: ماذا لو عاشوا، فركش، خطوط متفاطعة،كما تذاع عدد من البرامج الخاصة حول المناسبة منها: بيانات النصر، يوميات مراسل حربي، اكتوبر في الصحافة العالمية، سهرة ليلة النصر .

إذاعة الكبار الفترة المفتوحة «قالي ياللا ابني وعلي» تركز على قيمة لبناء والعمل لاستكمال رسالة نصر أكتوبر وتستضيف د. محمد كمال الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم .

وفي اذاعة الشرق الأوسط، تحتفل إذاعة الشرق الأوسط بذكري السادس من أكتوبر بداية من أول أكتوبر وحتي نهاية الشهر، وبرامج سيناء أرض الأديان، موجز انباء اكتوبر ١٩٧٣، صوت المعركة ويتضمن لقاءات مع الخبراء العسكريين والمسئولين عن ابطال حرب أكتوبر والاعمال المختلفة اثناء وبعد الحرب عن الشهداء واسرهم خلال الحرب واثناء الاستنزاف، ومن الفقرات المفتوحة: لقاءات متنوعة حول الدراما القديمة التي قدمت حرب أكتوبر، حكايات وذكريات وكواليس أغاني أكتوبر وشعراء ولمحني ومطربي هذه الفترة، لقاءات توضح دور المرأة في فترات الحروب وأهمية مساندتها ودعمها للمجتمع وعرض نماذج لنجاح المرأة المصرية .

ويتم إذاعة المسلسلات الاذاعية التي تضمنت حكايات حرب أكتوبر مثل «سير وبطولات» حلقات درامية عن ابطال أكتوبر والمعارك التي خاضها الأبطال .

اما الشبكة الثقافية، البرنامج الإنجليزي يقدم «استعراض الصباح» برنامج خاص عن الاحتفال بذكري السادس من أكتوبر، ويحتفل البرنامج الأوروبي بانتصارات السادس من أكتوبر على موجات اذاعته العريقة بعدد من الفقرات والاحاديث التي تؤرخ لبطولات هذه الحرب. ومشاركة إذاعة البرنامج الثقافي في الاحتفالات السنوية بذكري حرب أكتوبر المجيدة على النحو التالي: فترة مفتوحة«بلا حدود» لقاءات مع عدد من المثقفين للحديث عن ذكرياتهم حول حرب أكتوبر كما ستتخلل الفترة اعمال فنية غنائية تتناسب مع هذه المناسبة الوطنية الغالية .