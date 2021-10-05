ضبط شخصين لقيامهما بالإستيلاء على الأسمدة المدعمة وبيعها فى السوق السوداء

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين «مسئولان بإحدى الجمعيات الزراعية بنجع حمادى بإختلاس كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة وبيعها بالأسواق والإستيلاء على قيمتها دون وجه حق.. حيث إستغلا موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما بالجمعية كونهما المنوط بهما تسليم السماد المدعم للمزارعين وقاما بإختلاس كميات من السماد تزن (20) طن سماد مدعم وعدم تسليمها لمستحقيها ولإخفاء جريمتهما قاما بالتلاعب في دفاتر الصرف وإثبات أسماء مزارعين تفيد إستلامهم لحصتهم من السماد – خلافاً للحقيقة- والتوقيع بدلاً منهم وقاما ببيع تلك الكميات المختلسة بالأسواق والإستيلاء عليها لنفسهما دون وجه حق، الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال وظيفتهما.

وتأكد التحريات بتقرير لجنة من الجهات المعنية، عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان المذكوران بأماكن ترددهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.