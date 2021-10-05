أخبار عاجلة

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب -
الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات -
السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل) -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة -
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجامعة العربية تٌقدم مساعدات إنسانية إلى الصومال

Print
الجامعة العربية تٌقدم مساعدات إنسانية إلى الصومال الجامعة العربية تٌقدم مساعدات إنسانية إلى الصومال

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجامعة قدمت شحنة مساعدات إنسانية وصحية إلى جمهورية الصومال مطلع هذا الأسبوع، بتمويل من مجلس وزراء الصحة العرب، وذلك في إطار جهود الجامعة العربية «لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية».

وصرح المصدر، بأن الجامعة العربية وجهت الشكر إلى حكومة جمهورية العربية لما قدمته وزارة الصحة والسكان المصرية من تسهيلات كبيرة في عملية شراء هذه المساعدات الإنسانية من السوق المحلية، وإلى تخصيص طائرة عسكرية لنقل هذه المساعدات إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وأكد على حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية على مواصلة تنسيق الجهود العربية نحو دعم ومؤازرة ، والشعب الصومالي الشقيق على جميع الجوانب الإنسانية والسياسية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تتحرك في منطقة آمنة .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

تتحرك في منطقة آمنة .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

«القومي للأطفال» يفتح باب التقدم لورشة «مواهب مصر»..تعرف على كيفية المشاركة

«القومي للأطفال» يفتح باب التقدم لورشة «مواهب مصر»..تعرف على كيفية المشاركة

حكومة مصر: لن نسمح بأزمة مياه في البلد

حكومة مصر: لن نسمح بأزمة مياه في البلد

منتخب مصر يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر يكتسح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم