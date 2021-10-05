استمرار الإحلال والتجديد والصيانة لعدد 9 مساجد بالأقصر

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اعلن الشيخ محمد عبدالدايم، ان العمليات الجارية للقطاع الهندسى لعام 2021م تتم بسرعة ونسب الانجاز بها مرتفعة لعمليات الاحلال والتجديد والصيانة والترميم والتى تضمنت مسجد الراضى بابوالجود بمدينة الاقصر بنسبه انجاز 90% ومازال العمل فيه جاريا، ومسجد السلام بقريه الروافعه بمركز ومدينة البياضيه بنسبه انجاز بلغت 80% ومازال العمل فيه جاريا.

وأضاف أن مسجد التوحيد بقرية اللاقالته بمركز ومدينة القرنه بنسبه انجاز بلغت 75% ومازال العمل فيه جاريا، ومسجد الايمان بالغريره بقرية اصفون بمركز ومدينة اسنا بنسبة انجاز بلغت 42% ومازال العمل فيه جاريا، ومسجد ابوغريب بكيمان المطاعنه بقرية اصفون بمركز ومدينة اسنا بنسبه انجاز بلغت 96 % ومازال العمل فيه جاريا.

واضاف ان مسجد ابوبكر الصديق يقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضيه، تتم الاعمال فبه بنسبة انجاز بلغت 85 %، ومسجد سعد عثمان بقرية العديسات بمركز ومدينة الطود بنسبه انجاز 25 %، ومسجد السواكنيه بالمساويه بقرية النمسا بمركز ومدينة اسنا بنسبة انجاز بلغت 95 % .

وكذلك مسجد السيد البدوى بقرية الدير بمركز ومدينة اسنا بنسبه انجاز بلغت 70% .