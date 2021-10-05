"المصري اليوم" ترصد أزمة تكدس الحاويات بميناء السخنة وانتهاءها ..والحكومة تبدأ في انشاء 3 ارصفة جديدة

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خلال الأشهر الثلاثة الماضية اشتعلت أزمة بميناء السخنة التابع لهيئة موانئ دبي العالمية بسبب نقص معدات الإنزال وساحات تخزين الحاويات بالتزامن مع زيادة أعداد الحاويات التي استقبلها الميناء خلال هذه الأشهر من دول شرق أسيا وخاصة الصين، ساهمت الأزمة في فرض عدد من الغرامات علي المستوردين وتأخر العروض والعمليات الجمركية علي الشحنات وخلال الأسبوع الماضي انتهت أزمة التأخر انزال الحاويات بعد تدخل الجهات الرسمية لحلها.

"المصري اليوم" رصدت مراحل الازمة وكيف بدأت، ومساعي الجهات المعنية للحل، وأيضا الاجراءات التي اتخذتها الدولة للبدء في إنشاء 3 أرصفة جديدة بميناء السخنة بإدارة جديدة.

انخفاض سعر نولون (قيمة) الشحن، الميناء الأقرب لدول شرق آسيا، يبعد 120 كيلو عن القاهرة هذه أبرز المميزات التي ساهمت في إقبال أعداد كبيرة من المستوردين علي تحويل مسار شاحناتهم الاستيرادية من موانئ الاسكندرية وبورسعيد إلي ميناء السخنة التابع لهيئة موانئ دبي العالمية، فأصبح الميناء يستقبل الميناء يوميا آلاف الحاويات التي تحتوي علي مستلزمات إنتاج، وخامات دوائية، منتجات غذائية ومستلزمات المدارس ومعدات تصنيع وغيرها خاصة البضائع القادمة من دول جنوب شرق آسيا علي رأسها الصين.

وفقا للموقع الرسمي لموانئ دبي السخنة أن الشركة المصرية لتداول الحاويات (ECHCO) في 1999 غيرت اسمها لتكون (شركة تنمية ميناء السخنة، SPDC) و نجحت في توقيع اتفاقية الامتياز 25 عاما مع الحكومة المصرية لتشغيل ميناء السخنة، وفي أكتوبر 2002 بدأت العمليات التجارية في الميناء، ليصبح أول ميناء خاص بالكامل في مصر وفي عام 2008 انضم ميناء السخنة إلي أسرة موانئ دبي العالمية، لتصبح واحدة من العديد من الموانئ في جميع أنحاء العالم تحت اسم موانئ دبي العالمية السخنة، حيث يصل العرض الملاحي للميناء 350 متر، كافي لمضاعفة حارات الملاحة. عمق حوض الميناء 17 متر، كافي لإستقبال سفن حاويات تتجاوز 8000 حاوية نمطية وسفن البضائع السائبة بحمولة يصل إلى 150,000 طن وتشمل المرافق الحالية محطة الحاويات، البضائع العامة محطة الرورو و محطة البضائع السائبة ومحطة المواشي.

هذه الإمكانيات ساهمة في تحقيق زيادة فى معدل تداول الواردات من الحاويات خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين، بنسبة 39%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وزيادة بنسبة 23% فيما يتعلق بحجم الصادرات من الحاويات، و25% لإجمالى حركة التداول وذلك وفق لما أعلنه يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان له خلال شهر سبتمبر الحالي.

رغم هذه الإمكانيات إلا أنه خلال الأشهر الماضية عاني الكثير من المتعاملين مع ميناء السخنة من أزمة تأخير في إنزال الحاويات، وعدم تواجد مساحات متاحة للحاويات التي يستقبلها الميناء يوميا مما كلف الكثير من المستوردين المزيد من الغرامات وتأخير باقي الإجراءات الجمركية علي الحاويات.

خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري أرسلت نقابة مستخلصى الجمارك بالسويس خطاب إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس حصلت "المصري اليوم" على نسخة منه تضمن الخطاب عدد من الأزمات التي تواجه قطاع المستخلصين مع الميناء وأهمها تأخر إنزال الحاويات مما يؤدي إلي تأخير باقي المعاملات الجمركة عليها ونصت الشكوى أن "إدارة موانئ دبي العالمية تؤخر إنزال الحاويات لمدة تصل إلى عشرة أيام مما يترتب عليه عدم نزول كامل الحاويات المطلوبة للبوليصة الواحدة إلى ساحة الكشف، بمعنى انه في حالة تأخير إنزال البوليصة ذات الحاويات المتعددة يترتب علي ذلك عدم نزول جميع الحاويات لساحة الكشف في وقت واحد مما يترتب عليه تأخير عملية الكشف وباقي العروض المتعارف عليها على الشحنات وهي العرض على هيئة الصادرات والواردات، أو عرض على هيئة سلامة الغذاء أو عروض على إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، وتأخير الإفراج عن الشحنات ودفع غرامات تأخير للتوكيلات الملاحية الدولار وارتفاع فاتورة الأرضية.

وكذلك بعد دفع الشهادات الجمركية نجد الحاويات لازالت بساحات الكشف ولم يتم رفعها للتحميل، مما يزيد من التكلفة النهائية للشحنات، وطالبوا الإدارة المركزية لجمارك السويس التدخل لإنهاء هذه الأزمة مع شركة مواني دبي العالمية".

بعد شكاوي متكررة من المستخلصين الجمركيين والمستورديين دفعت مصلحة الجمارك بأعداد من الموظفين لإنهاء الإجراءات الجمركية علي حد قولهم ولكن تظل الأزمة في تراكم الحاويات نظرا لعدم وجود مكان يسمح باستقبال هذه الأعداد، وحصلت المصري اليوم علي صور لبعض الحاويات في الميناء.

تواصلت المصري اليوم مع عدد من المستخلصين الجمركيين المتعاملين مع ميناء دبي السخنة بشكل يومي ، وأكدوا أن الأزمة بدأت منذ خمسة أشهر ولكن تضاعفت خلال شهري أغسطس وسبتمبررغم محاولات الميناء ومصلحة الجمارك إنهائها وانخفضت حجم الشكاوي خلال شهر أكتوبر.

قال أحمد عبد الخالق أحد المستخلصين الجمركيين من المتعاملين مع ميناء السخنة بشكل دوري إن هذا الميناء يستقبل عدد كبير من الشحنات القادمة من دول جنوب شرق أسيا مثل الصين وماليزيا وإندونيسيا وغيرها، ويحرص الكثير من المستوردين علي استقدام الشحنات من خلاله نظرا لانخفاض تكاليف الشحن، ولكن أزمة تأخير إنزال الحاويات من الأزمات المستمرة.

وأضاف أن عدم نزول الحاويات فور وصولها إلى الميناء يكلف المستورد غرامات كثيرة هذا ما أكده "عبد الخالق" وأضاف أن مدة التأخير تتعدي مدة السماح المخصصة للحاوية التي لا يتكلف معها المستورد أي غرامات، فوصلت مدة التأخير في إنزال الحاويات إلى أكثر من عشرة أيام وبالتالي يتأخر مندوبي المستوردين في إنهاء العروض الخاصة مما يترتب عليه غرامة على الشحنات يتحملها المستورد وأخيرا المستهلك، فبعض المستوردين اضطر إلى دفع غرامات وصلت إلي 10 ألاف دولار خلال شهر واحد نتيجة تأخر شحناته، هذا ما أكده "عبد الخالق".

وأوضح أن أغلب الشحنات الخاصة به التي تعطلت خلال الشهر الماضي هي شحنات يتم توريدها لهيئات حكومية منها وزارة الصحة، وخامات دوائية هامة يتم استخدامها في الأدوية للمرضي المتعاملين مع التأمين الصحي وغيرها من الهيئات الصحية، بجانب شحنات تخص وزارات البترول وغيرها من هيئات خدمية فهذا التأخير يضر بالخدمات التي تقدمها هذه الوزارات إلى المواطنين، وأوضح أن المتعاملين مع ميناء دبي حاولوا أكثر من مرة التواصل مع إدارة الإنزال بميناء السخنة التابعة لموانئ دبي لمعرفة أسباب التأخير لكن لا يكن هناك أي رد و"الكثير من العاملين بموانئ دبي قرروا عدم الرد علينا".

وقال إنه بعد شكاوي متكررة من المتعاملين مع الميناء بدأت الازمة في الانخفاض وبدأت الميناء في إنهاء إجراءات الحاويات المتأخرة إلا أن هناك أزمة أخري بدأت في الظهور وهي تأجيل لسيستم الجمارك الإلكتروني الجديد إرفاق حاويات جديدة حتي يتم الانتهاء من الحاويات القديمة، فجميع الحاويات الجديدة يتم انزالها بشكل دوري دون تأخير، ولكنه أكد أن أيام التأخير أصبحت لا تتجاوز اليومين والثلاثة.

وأوضح أحد المستخلصين طلب عدم ذكر اسمه أن ميناء السخنة هو ميناء مخصص لتداول حاويات وتفريغ المراكب وخلال الفترة الماضية لم تعمل هيئة مواني دبي على إحلال وتجديد الأوناش الخاصة بالميناء منذ مدة طويلة، وبالتالي في حالة وصول أكثر من مركب إلي الميناء بجانب قلة المعدات وضعها يشهد الميناء تكدس شديد، خاصة لأن الآليات غير كافية لانزال الحاويات إلي ساحة الكشف وبالتالي تبدأ أزمة تأخر الإنزال و ترحيل إنهاء الإجراءات الخاصة بالحاويات على السيستم الخاص بإجراءات العرض ويحدث التأخر في التعامل على الحاويات إلي أن تتجاوز مدة السماح التي تقرها التوكيلات الملاحية دون فرض أي غرامات علي الحاويات، ولكن مع تكدس الحاويات بالميناء تتجاوز الحاويات مدة السماح وتبدأ التوكيلات الأرضية التابعة لشركات الأجنبية في فرض غرامات بالدولار على أصحاب الشأن.

لم تكن هذه هي المشكلة الوحيدة التي تواجه المتعاملين ولكن هناك مشكلة أخرى أن التأخير في الإنزال يؤدي إلى تكدس البضائع في كل مراحل التعامل بساحات الكشف والتحميل وصولا إلي تحميل البضائع علي سيارات النقل وكل هذه المراحل تسجل العديد من الغرامات علي أصحاب الشأن.

وأكد أن هذه الأزمة متكررة وإدارة الميناء فتحت باب الشكاوي من قبل المتعاملين على الشحنات والمستوردين ولكن الشكاوى التي يتم تقديمها لا تتلقى رد على حد قوله.

عصام صالح الأمين العام لنقابة مستخلصي السويس أكد للمصري اليوم أن أزمة التكدس بالميناء بدأت منذ 8 أشهر ولكن زادت وتيرتها خلال شهري أغسطس وسبتمبر حيث وصلت مدة التأخر في الإنزال فقط إلى أكثر من 15 يوم، بالإضافة إلى المدة المستغرقة في إنهاء أعمال التخليص ثم التحميل ونقل البضائع وبالتالي المصاريف التي وفرها المستورد بسبب انخفاض قيمة الشحن بموانئ دبي دفعها أصحاب الشأن غرامات وأرضيات والمتحمل الوحيد لهذه المبالغ هو المستهلك الذي تعود عليه السلعة بسعر غالي، ولكن بعد شكاوي متعددة لجهات رسمية بدأت الأزمة في الانخفاض خاص وانخفضت عدد أيام الانتظار ووفرت إدارة ميناء دبي معدات لخفض عدد أيام الانتظار.

محمد رستم سيكرتير الشعبة العامة للمستوردين بإتحاد العام للغرف التجارية قال للمصري اليوم أن مثل هذه الأزمات يضر بالمستوردين ويساهم في زيادة تكلفة المنتجات علي المستورد نتيجة فرض غرامات لم تكن في الحسبان وفي هذه الحالات يجب علي الجهات الرسمية التحرك بطرق مختلفة سواء بآليات أو غيرها لتحنب زيادة الأعباء علي المستوردين ومنه للمستهلكن.

وقال مصدر مسؤول طلب عدم ذكر اسمه بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية أن الازمة الرئيسية بميناء السخنة ليست أزمة جمركية، بل أن الزحام في الميناء ناتج لانخفاض قيمة الشحن (نولون الشحن) وبالتالي هناك نسبة إقبال كبيرة من جانب المستوردين علي شحن البضائع من خلال هذا الميناء، وبالفعل هناك أزمة في إنزال الشحنات وهي أزمة امكانيات لوجستية لدي الشركة المسؤولة عن الميناء، والمصلحة علي علم بالأزمة الاخيرة وتمت مخاطبة إدارة ميناء السخنة لسرعة إنهاء الأزمة وبالفعل هناك رصيف أخر تعمل إدارة الميناء علي انشاءه بجانب عدد من الإنشاءات الجديدة التي ستساهم في حل الأزمة قريبا، وبالنسبة لمصلحة الجمارك فهي تدعم الميناء أسبوعيا بأعداد كبيرة من الموظفين تصل إلي 40 موظف لإنهاء الأعمال الجمركية بشكل سريع وتوفر لهم إقامات وسبل العمل المختلفة لضمان إنهاء الأعمال الجمركية علي الشحنات سريعا، وتوقع انتهاء الازمة بمجرد الانتهاء من الأعمال اللوجستية بالميناء وافتتاح الرصيف الجديد.

من جانبه قال يحي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان له إنه التقي بمسؤولى شركة موانئ دبى العالمية، بـ«السخنة»، للوقوف علي آخر مستجدات الأعمال داخل الميناء، ومتابعة إجراءات تيسير الأعمال، وإجراءات الميناء لحل أزمة تكدس الحاويات التى شهدها مؤخرًا، وكذلك الوقوف على استعدادات تشغيل الرصيف الثانى بشكل رسمى، خلال الأشهر المقبلة، وقال إن أزمة التكدس الأخيرة جائت نتيجة استقبال كثير من الخطوط الملاحية العالمية من شرق آسيا بشكل كثيف، وقال في بيان له أن الميناء حاول تدارك الأزمة وأن الإجراءات أدت إلي الكشف على الحاويات أولًا بأول، دون وجود أى تكدس، مع وجود مُعَدات وأجهزة إضافية للعمل، فضلًا عن تحديث الأنظمة المُتَّبعة لإنهاء الإجراءات وسرعة تسليم الحاويات بعد الكشف عليها.

قالت مصادر مُطَّلعة إن الحكومة تنشئ 3 أرصفة جديدة فى ميناء السخنة لاستيعاب حركة الحاويات المُتوقَّعة على الميناء خلال السنوات المقبلة، والمُقدَّر أن تصل إلى 3 ملايين حاوية فى 2025، مقارنة بـ700 ألف حاوية حاليًا، لافتة إلى أن هناك 3 تحالفات عالمية من ألمانيا والصين وفرنسا تقدمت لإدارتها كمحطة جديدة.

محمد عوض أمين سر لجنة النقل والواصلات بمجلس النواب أوضح أن ميناء السخنة يعاني من الكثير من المشكلات الإدارية واللوجستية، وأشار إلي أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب طالبت بحل مشكلات الناجمة عن إدارة الميناء وتم إعداد 7 أرصفة جديدة بطول 9 كيلو لحل الأزمة وذلك في إطار السعي لحل أزمات الميناء المتكررة.