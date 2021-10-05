استعدادا للمولد النبوى ..ضبط 2 طن حاوى فاسدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مصنع حلويات بإدارة المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعثر بداخل المصنع على " 700 كيلو جرام كلوكوز – 250 كيلو جرام سكر – 100 كيلو جرام فول سودانى – 700 كيلو جرام حلوى مصنعة معدة للبيع" بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى بإستخدام خامات رديئ وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.