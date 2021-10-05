«لا وقت للخسارة»..إيرادات قياسية للعميل جيمس بوند بفيلم «No Time To Die»

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إيرادات قياسية حققها العميل السري «جيمس بوند» 007 بفيلمه الجديد «No Time To Die»، حيث تجاوزت إيراداته 21 مليون جنيه استرليني في بريطانيا وحدها ليتفوق على أجزاء سابقة من السلسلة مثل فيلم «Skyfall» و«Spectre» التي حققت 20 مليون استرليني في أول 3 أيام من عرضها رغم أنها عرضت في توقيتات عادية ليست متعلقة بفيروس كورونا التي تسببت في تأجيل عرض الفيلم الجديد من سلسلة «جيمس بوند» عامين.

العائلة الملكية في بريطانيا تستقبل فريق عمل فيلم "جيمس بوند" الجديد "لا وقت للموت"، خلال العرض الأول للفيلم في قاعة قصر "رويال ألبرت هول" في لندن - صورة أرشيفية

وأثنت مقالات للنقاد على الفيلم وهو الخامس والأخير الذي يلعب بطولته دانييل كريج من سلسلة أفلام الجاسوس البريطاني الشهير جيمس بوند والتي بدأت بفيلم «كازينو رويال» عام 2006. وكان من المقرر عرض الفيلم الجديد في إبريل 2020، لكنه تأجل 3 مرات، وكان العرض الأول في لندن الثلاثاء الماضي وحضره نجوم الفيلم وشخصيات من الأسرة البريطانية الملكية منهم الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وابنه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

العائلة الملكية في بريطانيا تستقبل فريق عمل فيلم "جيمس بوند" الجديد "لا وقت للموت"، خلال العرض الأول للفيلم في قاعة قصر "رويال ألبرت هول" في لندن - صورة أرشيفية

العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد - صورة أرشيفية

العرض الملكي لفيلم جيمس بوند الجديد - صورة أرشيفية

وكتب الناقد سكوت مانتس على تويتر «هذا أكثر أفلام كريج منطقية.. بل يمكنني أن أقول إنه أكثر أفلام جيمس بوند قربا إلى النفس بما فيه من أداء قوى مفاجئ ومؤثر للغاية، بالتأكيد يستحق الانتظار».

وقال كيفن ماهر من صحيفة «التايمز» البريطانية الذي أعطى الفيلم خمس نجوم في تقييمه «إنه أكثر من جيد، إنه رائع».

وتابع: «كان كريج شخصية مثيرة للجدل في بعض الأحيان خلال سلسلة الأفلام الخمسة.. بدءا باختياره للدور... حتى أداءه الجامد إلى ما يحدثه بعيدا عن الشاشة من جلبة بكثرة الانتقادات».

وأضاف «لكن كل الذنوب غُفرت هنا.. فلديه حضور شامخ طاغ من أول لقطة لآخر لقطة». لكن البعض انتقد قصة وطول الفيلم الذي قدرت تكلفة إنتاجه بنحو 200 مليون دولار.

وقال ديفيد روني من «ذا هوليوود ريبورتر»: «الطريق إلى لحظة رحيل كريج الفاصلة يَغرَق في الحبكة.. فهي معقدة جدا وطويلة وقد تجد نفسك مشتتا في الكثير من مشاهد الشر». واعتبر مسؤولي دور العرض أن اسم الفيلم «NO TIME TO DIE» أو «لا وقت للموت» ملائما لقطاع السينما الذي تضرر بشدة بسبب إغلاق دور العرض في أنحاء العالم بهدف الحد من تفشي الفيروس.

وفتحت دور العرض أبوابها مجددا في العديد من البلدان، لكن شعبية العديد من خدمات البث مثل نيتفلكس زادت خلال الإغلاق العام وباتت تشكل تهديدا مستمرا.