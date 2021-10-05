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"30 يوماً من بلاغات الهلال بمكة".. الحالات المرضية تتصدّر والحوادث ثانية

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"30 يوماً من بلاغات الهلال بمكة".. الحالات المرضية تتصدّر والحوادث ثانية "30 يوماً من بلاغات الهلال بمكة".. الحالات المرضية تتصدّر والحوادث ثانية
"غرفة العمليات" تعمل على مدار الساعة.. والتطبيق مزوّد بالخرائط والإسعافات

استحوذت الحالات المرضية في العاصمة المقدّسة على بلاغات الهلال الأحمر السعودي، خلال شهر سبتمبر الماضي؛ فيما حلّت الحوادث في المرتبة الثانية.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"؛ فإن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة تلقت في شهر سبتمبر الماضي (6683) بلاغاً إسعافياً تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وبحسب المعلومات، فقد سجّلت بلاغات الحالات المرضية المختلفة أعلى نسبة بلاغات بواقع (2468) بلاغاً، فيما سجّلت الحوادث بأنواعها (1226) بلاغاً، والحالات الأخرى سجّلت 2989 حالة.

يُشار إلى أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم (997) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية الذي يدعم 9 لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط، وبه شرح مصوّر لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة، كما يدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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