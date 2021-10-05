مقترح برلماني بتنظيم رحلات مجانية لأشهر مدونى منصات التواصل في العالم لتنشيط السياحة

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قال النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو مجلس النواب، إن قطاع السياحة من أهم القطاعات التي يُعول عليها في جلب العملة الصعبة، ودعم الخزانة العامة للدولة، ومن أهم المحاور التي من الممكن أن يكون لها دور كبير في تقليل عجز الموازنة، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها مؤهلة لذلك.

وطالب أحمد، وضع عدد من المحاور والآليات وخطة عمل ترويجية وتسويقية للمعالم الأثرية على أن يكون هناك جدية في التعامل مع الأمر بحجم إمكانيات الدولة المصرية، متابعا:«نمتلك كافة المقومات ولكن ينقصنا التسويق والترويج الجيد لمعالمنا بداية من المعالم الأثرية والسياحة الشاطئية والعلاجية والدينية ومن ثم كافة هذه المقومات في حاجة لحسن إدارة وتسويق جيد خاصة وأن هناك بعض الدول التي لا تمتلك ربع ما يوجد لدينا ولكنها استطاعت أن ترتفع بإيرادات القطاع ليصل إلى رقم 1 ضمن إيراداتها على الرغم من جائحة كورونا الأخيرة».

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تنظيم عدة قوافل سياحية بعروض متطورة وجاذبة، مع تكثيف الأنشطة الترويجية المصاحبة لهذه القوافل لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر، بالإضافة لتنظيم عدد من الرحلات التعريفية لعدد من المدونين المؤثرين حول العالم الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتابع:«كما يجب تسليط مزيد من الاهتمام الإعلامي على ما يتميز به المقصد السياحي، والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر، وطرح حوافز منافسة لجذب منظمي الرحلات لمختلف دول العالم وذلك بالتواصل مع الجهات المعنية في ظل ما تطرحه الدول المنافسة لمصر في ظل الظروف الراهنة».