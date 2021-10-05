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«المهندسين»: مجلس النقابة يشارك في عزاء رئيس فرعية الوادي الجديد

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«المهندسين»: مجلس النقابة يشارك في عزاء رئيس فرعية الوادي الجديد «المهندسين»: مجلس النقابة يشارك في عزاء رئيس فرعية الوادي الجديد

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أعلنت نقابة المهندسين، عن توجه وفد من مجلس النقابة العامة، للمشاركة في عزاء المهندس عادل ربوح، رئيس نقابة مهندسي الوادي الجديد الفرعية، وكان في استقبال الوفد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وعددا من قيادات المحافظة، وضم الوفد كل من المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، والمهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام للنقابة، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، والمتحدث الاعلامي للنقابة، والمهندس هشام ابو سنه، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس المكتب الفني وعضو مجلس النقابة .

وقدم وفد النقابة خالص تعازي المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، لأسرة الفقيد ولنقابة مهندسي الوادي الجديد، مؤكدين أن المهندس عادل ربوح، قدم الكثير خلال مشواره في العمل العام والنقابي على السواء، ورحل تاركا أرثا كبير من حب زملائه وتلاميذه وأصدقائه.

من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة بصدد إطلاق اسم «ربوح» على أحد الشوارع الرئيسية بالمحافظة، مشيرا أن الفقيد كان يحظى بحب واحترام كل من رافقه.

المصرى اليوم

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