أخبار عاجلة

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب -
الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات -
السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل) -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة -
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الشيوخ» يفتتح دور الانعقاد الثانى.. و«عبدالرازق»: أدائكم محل احترام وتقدير من الشعب

Print
«الشيوخ» يفتتح دور الانعقاد الثانى.. و«عبدالرازق»: أدائكم محل احترام وتقدير من الشعب «الشيوخ» يفتتح دور الانعقاد الثانى.. و«عبدالرازق»: أدائكم محل احترام وتقدير من الشعب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس، اليوم الثلاثاء. وتلا مذيع الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في دوره الثانى اليوم الثلاثاء. .

.و قال «عبدالرازق في افتتاح الجلسة :» أهنئ حضراتكم بافتتاح دور الانعقاد الثانى لمجلسنا الموقر، بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بدعوته للانعقاد، وبهذه المناسبة أستحضر ما أنجزه المجلس في دور الانعقاد المنقضي رغم قصر مدته، فأجد لزاما على أن أتوجه لحضراتكم جميعا بالشكر والتقدير على ما بذلتموه من جهد في أداء دوركم التشريعي، والذى كان محل احترام وتقدير من الشعب ومؤسساته، سواء من حيث مستوى المناقشات العلمية الهادئة والهادفة لمشروعات القوانين التي عرضت على المجلس، أو القرارات التي انتهى إليها فيها«. .

و أضاف: «من دواعى سعادتنا بافتتاح دور الانعقاد الثانى، أن يتزامن مع احتفالاتنا واحتفالات العالم العربي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حرب استرداد العزة والكرامة، التي انتصرنا فيها على الجيش المحتل الذي ادعى أنه لا يقهر، واستعدنا بها أرضنا التي اغتصبت، وذلك بفدائية أبطال قواتنا المسلحة البواسل الذين ضحوا بدمائهم من أجل وطنهم، ولا يزالون على العهد درعا وسيفا للوطن يرهبون به أعداءه. فتحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة، ودعوة صادقة بالرحمة لكل شهيد من أجل الوطن». .

و تابع: «و نحن نبدأ دور انعقاد جديد، أجدد تذكيركم بما وضعه الشعب في الدستور على كاهلكم من مسؤليات كبرى، ولا يزال وسيظل يتطلع إلى مجلسكم، منتظرا منه الكثير لتنفيذ ما أختصه الدستور به من مهام جسام، في دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتقوية دعائم الديمقراطية، وعلى رأسها الانتخابات والأحزاب والمجتمع المدني، وإعلاء قيم التسامح السياسي، وتمكين المرأة والشباب، وغير ذلك من دعائم، تدرسونها وتقترحون ما يقويها بأي صورة من المقترحات التي يراها المجلس، وكذلك دراسة ما ترونه كفيلا بدعم السلام الاجتماعى في شتى مجالاته، وعلى رأسها محاربة الإرهاب والقضاء على أسبابه وتجفيف منابعه، ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية، وإعلاء مبدأ المواطنة والتآلف بين أبناء الوطن، ودعم المقومات الأساسية للمجتمع، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك الحقوق والحريات والواجبات العامة وقيم المجتمع العليا، وغير ذلك مما عدده الدستور في المادتين (248 و249) وغيرهما».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

كثافات عالية فى هذه الطرق

كثافات عالية فى هذه الطرق