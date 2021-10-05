«الشيوخ» يفتتح دور الانعقاد الثانى.. و«عبدالرازق»: أدائكم محل احترام وتقدير من الشعب

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افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس، اليوم الثلاثاء. وتلا مذيع الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في دوره الثانى اليوم الثلاثاء. .

.و قال «عبدالرازق في افتتاح الجلسة :» أهنئ حضراتكم بافتتاح دور الانعقاد الثانى لمجلسنا الموقر، بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بدعوته للانعقاد، وبهذه المناسبة أستحضر ما أنجزه المجلس في دور الانعقاد المنقضي رغم قصر مدته، فأجد لزاما على أن أتوجه لحضراتكم جميعا بالشكر والتقدير على ما بذلتموه من جهد في أداء دوركم التشريعي، والذى كان محل احترام وتقدير من الشعب ومؤسساته، سواء من حيث مستوى المناقشات العلمية الهادئة والهادفة لمشروعات القوانين التي عرضت على المجلس، أو القرارات التي انتهى إليها فيها«. .

و أضاف: «من دواعى سعادتنا بافتتاح دور الانعقاد الثانى، أن يتزامن مع احتفالاتنا واحتفالات العالم العربي بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حرب استرداد العزة والكرامة، التي انتصرنا فيها على الجيش المحتل الذي ادعى أنه لا يقهر، واستعدنا بها أرضنا التي اغتصبت، وذلك بفدائية أبطال قواتنا المسلحة البواسل الذين ضحوا بدمائهم من أجل وطنهم، ولا يزالون على العهد درعا وسيفا للوطن يرهبون به أعداءه. فتحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة، ودعوة صادقة بالرحمة لكل شهيد من أجل الوطن». .

و تابع: «و نحن نبدأ دور انعقاد جديد، أجدد تذكيركم بما وضعه الشعب في الدستور على كاهلكم من مسؤليات كبرى، ولا يزال وسيظل يتطلع إلى مجلسكم، منتظرا منه الكثير لتنفيذ ما أختصه الدستور به من مهام جسام، في دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتقوية دعائم الديمقراطية، وعلى رأسها الانتخابات والأحزاب والمجتمع المدني، وإعلاء قيم التسامح السياسي، وتمكين المرأة والشباب، وغير ذلك من دعائم، تدرسونها وتقترحون ما يقويها بأي صورة من المقترحات التي يراها المجلس، وكذلك دراسة ما ترونه كفيلا بدعم السلام الاجتماعى في شتى مجالاته، وعلى رأسها محاربة الإرهاب والقضاء على أسبابه وتجفيف منابعه، ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية، وإعلاء مبدأ المواطنة والتآلف بين أبناء الوطن، ودعم المقومات الأساسية للمجتمع، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك الحقوق والحريات والواجبات العامة وقيم المجتمع العليا، وغير ذلك مما عدده الدستور في المادتين (248 و249) وغيرهما».