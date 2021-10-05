وزير الطاقة السعودي يعلن عن توقيع عقود مع «الكهرباء» بـ 1.8 مليار دولار

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وقعت مصر والسعودية، اليوم الثلاثاء، عقود مشروع ترسية مشروع الربط الكهربائي.

وعبر الوسائل الافتراضية، وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السعودية للكهرباء اتفاقيات الكابلات والخط الهوائي ومحطات المحولات، على أن يبدأ إطلاق المشروع الذي سيربط نحو 3 آلاف جيجاوات بين البلدين.

تبلغ قيمة مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر تبلغ 1.8 مليار دولار، ويبدأ تنفيذه في 2022.

ويتضمن المشروع تبادل ما يصل إلى 3000 ميجاواط من الكهرباء بين السعودية ومصر عقب انتهاء المشروع، ومن شأن المشروع الجديد تعزيز تبادل القدرات الكهربائية بين السعودية ومصر.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خطوة لعمل عربي مشترك ينتقل للتعاون مع دول العالم في خطوة لاحقة.

وأضاف: «نحن فخورون وعازمون على تنفيذه بأعلى المعايير وفي أسرع وقت ممكن».

وقال محمد شاكر وزير الكهرباء، إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بمثابة ممر لعبور الكهرباء وصولا إلى قارة آسيا.