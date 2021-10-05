ليست خوادم.. خبير يؤكد وجود حرب معلومات تسببت في تعطل مواقع التواصل

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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم سيواجه في الفترة المقبلة تحديات ومخاطر غير تقليدية. وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عطل مواقع التواصل بالأمس تهديدات غير مرصودة، مضيفًا أن أجهزة المعلومات في العالم تبدأ البحث فيما حدث أمس، والتي تأتي من ضمن مستجدات العالم ما بعد كورونا.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مشكلة تعطل مواقع التواصل الاجتماعي ليست خوادم واتصالات، وإنما هناك شيء ما يجري الآن في ظل المنظومة الدولية. وتطرق خلال لقائه على قناة صدى البلد، إلى أن هناك حرب معلومات كبيرة تديرها جهات غير معلومة، موضحا أن العالم يواجه تحديات مشتركة.