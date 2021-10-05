أخبار عاجلة

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب -
الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات -
السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل) -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة -
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ليست خوادم.. خبير يؤكد وجود حرب معلومات تسببت في تعطل مواقع التواصل

Print
ليست خوادم.. خبير يؤكد وجود حرب معلومات تسببت في تعطل مواقع التواصل ليست خوادم.. خبير يؤكد وجود حرب معلومات تسببت في تعطل مواقع التواصل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم سيواجه في الفترة المقبلة تحديات ومخاطر غير تقليدية. وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عطل مواقع التواصل بالأمس تهديدات غير مرصودة، مضيفًا أن أجهزة المعلومات في العالم تبدأ البحث فيما حدث أمس، والتي تأتي من ضمن مستجدات العالم ما بعد كورونا.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مشكلة تعطل مواقع التواصل الاجتماعي ليست خوادم واتصالات، وإنما هناك شيء ما يجري الآن في ظل المنظومة الدولية. وتطرق خلال لقائه على قناة صدى البلد، إلى أن هناك حرب معلومات كبيرة تديرها جهات غير معلومة، موضحا أن العالم يواجه تحديات مشتركة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

كثافات عالية فى هذه الطرق

كثافات عالية فى هذه الطرق