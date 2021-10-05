«المهندسين» تطالب أعضاءها بالمشاركة في استبيان لتعديل نظام «الرعاية الصحية»

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طالبت النقابة العامة للمهندسين، أعضاءها، بالمشاركة في استبيان عبر الانترنت، وذلك لمعرفة أراءهم، في الإجراءات التي قررتها، لجنة الرعاية الصحية لرفع كفاءة نظام العلاج بالنقابة، مؤكدة أن ذلك حرصا من النقابة على تقديم خدمة مشروع الرعاية الصحية بجودة وكفاءة.

وقالت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه نظرا لورود العديد من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، فرأت النقابة طبقا لتوصيات لجنة الرعاية الصحية، اعتماد الأسلوب التالي:

1- الغاء الكوبون الورقي .

2- تحويل قيمة الكوبون المقررة للمهندس المشترك بالمشروع هو وأسرت، إلى رصيد المهندس كاملا، بواقع 120 جنيها مضروبا في عدد أفراد الأسرة .

3- يتم وضع الرصيد تحت تصرف المهندس، تحت مسمى (كشوفات طبية، ورصيد اضافي) .

4- للمهندس الحق في استخدام الرصيد كاملا، أو تحويله لأحد أفراد أسرته لاستخدامه في معامل التحاليل، والأشعة، والمستشفيات، والعيادات الخارجية، وذلك برصيد 120 جنيها لكل مشترك .

5- يتم التعامل مع الأطباء نقدا طبقا للسعر التعاقدي .

6- وفي حالة امتناع الطبيب، يرجى إبلاغ النقابة لاتخاذ اللازم.