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رئيس «الشيوخ» يعلن رفض المجلس رفع الحصانة عن ثلاثة نواب

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رئيس «الشيوخ» يعلن رفض المجلس رفع الحصانة عن ثلاثة نواب رئيس «الشيوخ» يعلن رفض المجلس رفع الحصانة عن ثلاثة نواب

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اعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة الافتتاحية اليوم الثلاثاء، رفض طلبات لرفع الحصانة عن 3 أعضاء بالمجلس، وقال إن مكتب المجلس نظر 3 طلبات لرفع الحصانة عن ثلاثة من الأعضاء وتم رفضها جميعا. .

يذكر أن اليوم الثلاثاء شهد انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية العربية رقم 419) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول. وكذلك تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (300) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول.

وشهدت الجلسة أداء الدكتور حسام الملاحي، اليمين الدستورية عضو بمجلس الشيوخ، بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح ، باختياره ضمن المعنيين في مجلس الشيوخ، ومن ومن المقرر أن ينضم الدكتور الملاحي للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المصرى اليوم

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