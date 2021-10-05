أخبار عاجلة

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب -
الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات -
السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل) -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة -
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

مباشر.. عملية إطلاق صاروخ "سويوز" يحمل الطاقم السينمائي لتصوير فيلم "التحدي" إلى الفضاء

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الجزائر تشترط.. ما مصير علاقاتها مع المغرب وفرنسا؟

الجزائر تشترط.. ما مصير علاقاتها مع المغرب وفرنسا؟

الجيش الإيراني يختبر منظومة الدفاع الجوي "مجيد"

الجيش الإيراني يختبر منظومة الدفاع الجوي "مجيد"

اختتام التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة

اختتام التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة

لبنان.. السيطرة على حريق في منشأة الزهراني النفطية ووزير الطاقة يكشف تفاصيل جديدة

لبنان.. السيطرة على حريق في منشأة الزهراني النفطية ووزير الطاقة يكشف تفاصيل جديدة