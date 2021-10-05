أخبار عاجلة

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب -
الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات -
السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل) -
نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة -
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين وإيهامهم بتحويل الأوراق إلى عملات حقيقية بالقاهرة

Print
ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين وإيهامهم بتحويل الأوراق إلى عملات حقيقية بالقاهرة ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين وإيهامهم بتحويل الأوراق إلى عملات حقيقية بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين «يحملان جنسية إحدى الدول» ويقيمـان بدائرة قسم شرطة البساتين بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزتهمـا خزينة حديدية بداخلها كمية كبيرة من الأوراق الخضراء والسوداء والبيضاء- قطن أبيض- بودرة بيضاء- 4 رزم دولار فئة المائة «مزورة»- 13 زجاجة بها سائل مجهولة المصدر- 4 هواتف محمول- 8 ورقات مختلفة الفئـات لعملة أجنبية- عدد من الأوراق مـدون عليها عملات أجنبية) حال تواجدهما بدائرة القسم.

بمواجهتهما إعترفا بقيامهما بممارسة أعمال النصب على المواطنين بإستخدام المضبوطات حوزتهما عن طريق إيهامهم بقدرتهما على تحويل تلك الأوراق إلى عملات حقيقية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف المرورات بكافة دوائر مراكز وأقسام الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

كثافات عالية فى هذه الطرق

كثافات عالية فى هذه الطرق