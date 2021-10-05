ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين وإيهامهم بتحويل الأوراق إلى عملات حقيقية بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين «يحملان جنسية إحدى الدول» ويقيمـان بدائرة قسم شرطة البساتين بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزتهمـا خزينة حديدية بداخلها كمية كبيرة من الأوراق الخضراء والسوداء والبيضاء- قطن أبيض- بودرة بيضاء- 4 رزم دولار فئة المائة «مزورة»- 13 زجاجة بها سائل مجهولة المصدر- 4 هواتف محمول- 8 ورقات مختلفة الفئـات لعملة أجنبية- عدد من الأوراق مـدون عليها عملات أجنبية) حال تواجدهما بدائرة القسم.

بمواجهتهما إعترفا بقيامهما بممارسة أعمال النصب على المواطنين بإستخدام المضبوطات حوزتهما عن طريق إيهامهم بقدرتهما على تحويل تلك الأوراق إلى عملات حقيقية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف المرورات بكافة دوائر مراكز وأقسام الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية.