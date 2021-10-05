سقوط عصابة السبائك الذهبية ..استولوا على 26 كيلو بالجمالية

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كشفت اجهزة الامن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بتضرر مالك محل مشغولات ذهبية مـن عاملين بالمحـلة ،لقيامهما بالإستيلاء على عدد "٢٦ سبيكة ذهبيـة وزنت ٢٦ كيلو جرام من إجمالى عدد ٥٢ سبيكة قاما بإستلامها من مصنع" لتسليمهم لشريكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكابها ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى قيام أحد المتهمَين بالإستعانة بشقيقه لمعاونته على الإختباء وإخفاء المسروقات، وأمكن التوصل إلى إختبائهما بإحدى الشقق السكنية ملك أحد أصدقائهما بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما "فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقر أحدهما بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمحل ملك المجنى عليه وقيامه بإستلام كميات كبيرة من السبائك الذهبية بقصد توصيلها لشركاء المجنى عليه إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها ، وتمكن من الإستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية "، وعقب ذلك إستعان بشقيقه المتهم الثانى لإخفاء المسروقات ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وأقرا بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.