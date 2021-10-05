رئيس جامعة الأقصر يتابع تطعيمات كورونا بـ«السياحة والفنادق» والكشف الطبي على الطلاب الجدد

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تابع الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، انتظام سير أعمال توقيع الكشف الطبي والتطعيم بلقاح كورونا لطلاب كليات الجامعة الجدد، والذي يتم حسب الجدول الزمني الذي تم إعداده، حيث يتم البوم استمرار الكشف على طلاب كلية السياحة والفنادق.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير العمل وتنظيم عملية دخول الطلاب دون تكدس، كما تفقد رئيس الجامعة مكتب شؤون الطلبة، ومقري التطعيم والكشف الطبي، مشددًا على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال التعامل بين الطلاب والموظفين حرصا على سلامتهم، موجهًا بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم التسهيلات الممكنة لهم.

وأشاد رئيس الجامعة بالإجراءات التي اتخذتها الجامعة مسبقا لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور المرافقين لهم، من حيث تنظيم الطلبة القدامى لعملية الدخول واستقبالهم الطلبة المستجدين لإرشادهم وتوجيههم، وتخصيص استراحات لذوي الطلاب، وتوفير أدوات تعقيم بمقرات الكشف الطبي، بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد رئيس الجامعة على جميع الطلاب التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، واختيار مكان تلقي اللقاح جامعة الأقصر، مع إحضار الرقم التسجيلي عند الحضور.

كما أكد رئيس الجامعة على أن موعد انتهاء إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب الجدد والقدامى يوم 14 أكتوبر، على أن تبدأ إجراءات تلقي الجرعة الثانية من اللقاح بعد 21 يوم من تاريخ تلقي الجرعة الأولى، لتنتهي يوم 7 من نوفمبر المقبل لجميع الطلاب.