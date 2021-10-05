ضبط 4 قضايا مخدرات بحوزة 4 متهمين فى حملة للامن العام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية ،أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (4) متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين