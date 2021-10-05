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«الامن الاقتصادي»:ضبط 3025 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

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«الامن الاقتصادي»:ضبط 3025 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة «الامن الاقتصادي»:ضبط 3025 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الداخلية مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية،فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية».

وأضافت: «خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات،حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في شرطة النقل والمواصلات التي شنت عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (2764) قضية متنوعة».

وتابعت: «كما شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3025) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، كما قامت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بحملات أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1186 ) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية)».

المصرى اليوم

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