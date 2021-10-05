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ضبط 5546 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 5546 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 5546 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، حملاتها بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5546 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1731 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، و194 مخالفة للسير بدون تراخيص، و7 مخالفات دراجات نارية، و29 مخالفة موقف عشوائي، و18 مخالفة لشروط التراخيص.

تحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات كل على حدة، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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