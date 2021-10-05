★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء إن تكلفة مشروع الربط الكهربائي تبلغ ١.٨ مليار دولار، مقابل ١.٦ مليار دولار كانت محددة في وقت سابق.

وأضافت أن الشركات المنفذة للأعمال قامت بتقديم عروض ثم تم تعديلها مرة أخرى وتم التشاور حول تخفيض قيمة العروض بالتنسيق مع الجانب السعودى.

وأوضحت أن المشروع يعد النواة الأولي في الربط الكهربائي العربي، وسيحقق فوائد عديدة للاقتصاد المصري والسعودي، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة بين البلدين.

ويسهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث يتم تبادل 3 آلاف ميجاواط في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

و يعد المشروع نقطة انطلاق مصر للتحول لمحور أساسى لسوق الكهرباء العربية، ويهدف الربط الكهربائي المصرى السعودي لأن يكون محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربى الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.