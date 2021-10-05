جامعة جنوب الوادي تحدد شروط القبول بالمدن الجامعية 2021- 2022 (تفاصيل)

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اعتمد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2021 / 2022 م حيث يتم قبول بالسكن الجامعى كل من سجل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية وحقق الشروط الآتية :

اولاً بالنسبة للطالبات:

- يتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( ممتاز ) جميع الكليات وتقدير ( جيد جداً – جيد ) كليات مرحلة أولى من التسكين وهي ( الطب البيطري – التمريض – الطب – الهندسة – معهد الفني للتمريض – طب الفم والأسنان – التربية الرياضية – العلاج الطبيعي – الصيدلة – المعهد الفني الصحي – التربية النوعية – الزراعة – العلوم - الآثار – الإعلام – والشعب العملية فقط من كلية التربية وهي ( شعبة العلوم – شعبة الرياضيات – شعبة الفيزياء والكيمياء - شعبة الفيزياء- شعبة الكيمياء - شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية ))

- يتم تسكين الطالبات الجدد مواليد عام 2004 م بالكامل وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2003 م جميع الكليات.

ثانياً بالنسبة للطلبة الذكور:

- يتم تسكين الطلبة الذكور القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ( ممتاز ) جميع الكليات وتقدير ( جيد جداً – جيد ) كليات مرحلة أولى من التسكين وهي ( الطب البيطري – التمريض – الطب – الهندسة – معهد الفني للتمريض – طب الفم والأسنان – التربية الرياضية – العلاج الطبيعي – الصيدلة – المعهد الفني الصحي – التربية النوعية – الزراعة – العلوم - الآثار – الإعلام – والشعب العملية فقط من كلية التربية وهي ( شعبة العلوم – شعبة الرياضيات – شعبة الفيزياء والكيمياء - شعبة الفيزياء- شعبة الكيمياء - شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية ))

- يتم تسكين الطلبة الذكور الجدد مواليد عام 2004 م بالكامل وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2003 م جميع الكليات .

واضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئؤن التعليم والطلاب انه بالنسبة لرسوم أول قسيمة ورسوم الإقامة الشهرية:

وطريقة دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعية ( أول قسيمة ) يمكن لجميع الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة سابقة الذكر دفع مبلغ ( 400 جنية ) رسوم أول قسيمة من خلال جميع قنوات الدفع الإلكتروني ( ماكينات التحصيل الحكومية ( POS ) بالجامعة – ماكينات خدمة فوري – ماكينات Bee - ماكينات خدمة سداد )، مشيرا إلى أن الرسوم الشهرية بعد ذلك هي ( 350 جنيه) إقامة بالتغذية . على أن يتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءاً من يوم السبت الموافق 9 / 10 / 2021 م.

ولفت نائب رئيس الجامعة إلى أنه بالنسبة لفتح باب التقديم للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد ( المرحلة الثالثة ) : وذلك بدءاً من يوم 5 / 10 / 2021 وحتى 15 / 10 / 2021 م