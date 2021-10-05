أخبار عاجلة

نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة -
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول -
السيسي: العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات -
جامعة حلوان تحقق تقدم ملحوظ في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار -
رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة جنوب الوادي تحدد شروط القبول بالمدن الجامعية 2021- 2022 (تفاصيل)

Print
جامعة جنوب الوادي تحدد شروط القبول بالمدن الجامعية 2021- 2022 (تفاصيل) جامعة جنوب الوادي تحدد شروط القبول بالمدن الجامعية 2021- 2022 (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2021 / 2022 م حيث يتم قبول بالسكن الجامعى كل من سجل على موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية وحقق الشروط الآتية :

اولاً بالنسبة للطالبات:

- يتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( ممتاز ) جميع الكليات وتقدير ( جيد جداً – جيد ) كليات مرحلة أولى من التسكين وهي ( الطب البيطري – التمريض – الطب – الهندسة – معهد الفني للتمريض – طب الفم والأسنان – التربية الرياضية – العلاج الطبيعي – الصيدلة – المعهد الفني الصحي – التربية النوعية – الزراعة – العلوم - الآثار – الإعلام – والشعب العملية فقط من كلية التربية وهي ( شعبة العلوم – شعبة الرياضيات – شعبة الفيزياء والكيمياء - شعبة الفيزياء- شعبة الكيمياء - شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية ))

- يتم تسكين الطالبات الجدد مواليد عام 2004 م بالكامل وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2003 م جميع الكليات.

ثانياً بالنسبة للطلبة الذكور:

- يتم تسكين الطلبة الذكور القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ( ممتاز ) جميع الكليات وتقدير ( جيد جداً – جيد ) كليات مرحلة أولى من التسكين وهي ( الطب البيطري – التمريض – الطب – الهندسة – معهد الفني للتمريض – طب الفم والأسنان – التربية الرياضية – العلاج الطبيعي – الصيدلة – المعهد الفني الصحي – التربية النوعية – الزراعة – العلوم - الآثار – الإعلام – والشعب العملية فقط من كلية التربية وهي ( شعبة العلوم – شعبة الرياضيات – شعبة الفيزياء والكيمياء - شعبة الفيزياء- شعبة الكيمياء - شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية ))

- يتم تسكين الطلبة الذكور الجدد مواليد عام 2004 م بالكامل وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 من عام 2003 م جميع الكليات .

واضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئؤن التعليم والطلاب انه بالنسبة لرسوم أول قسيمة ورسوم الإقامة الشهرية:

وطريقة دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعية ( أول قسيمة ) يمكن لجميع الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة سابقة الذكر دفع مبلغ ( 400 جنية ) رسوم أول قسيمة من خلال جميع قنوات الدفع الإلكتروني ( ماكينات التحصيل الحكومية ( POS ) بالجامعة – ماكينات خدمة فوري – ماكينات Bee - ماكينات خدمة سداد )، مشيرا إلى أن الرسوم الشهرية بعد ذلك هي ( 350 جنيه) إقامة بالتغذية . على أن يتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءاً من يوم السبت الموافق 9 / 10 / 2021 م.

ولفت نائب رئيس الجامعة إلى أنه بالنسبة لفتح باب التقديم للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد ( المرحلة الثالثة ) : وذلك بدءاً من يوم 5 / 10 / 2021 وحتى 15 / 10 / 2021 م

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

كثافات عالية فى هذه الطرق

كثافات عالية فى هذه الطرق