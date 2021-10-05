أخبار عاجلة

نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة -
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول -
السيسي: العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات -
جامعة حلوان تحقق تقدم ملحوظ في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار -
رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الشرطة تعتقل لاعب داخل أرضية الملعب بالدورى البرازيلى .. تعرف على السبب

Print
الشرطة تعتقل لاعب داخل أرضية الملعب بالدورى البرازيلى .. تعرف على السبب الشرطة تعتقل لاعب داخل أرضية الملعب بالدورى البرازيلى .. تعرف على السبب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهدت مباراة في الدوري البرازيلي لكرة القدم حادثة اعتداء على حكم المواجهة داخل أرضية الملعب وذلك بركله في رأسه نتيجة احتسابه لضربة حرة غير مباشرة.

ونقلا عن موقع «فوتبول» البرازيلي، تعرض الحكم رودريجو كريفيلارو، للهجوم من قبل اللاعب ويليام ريبيرو، من فريق ساو باولو-آر إس، في مباراة ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية،على ملعب إدموندو فيكس.

وذلك حين احتسب الحكم لضربة حرة غير مباشرة على اللاعب في الدقيقة 15 من الشوط الثاني للقاء وهجمة غير مؤثرة، وهو ما تسبب في فقدان الحكم للوعي قبل أن يتم تعليق المباراة، ما استدعى دخول سيارة الإسعاف وتم نقل الحكم إلى مستشفى في فينانسيو أيريس، في المنطقة الوسطى من الولاية، كما تم اعتقال اللاعب ريبيرو بتهمة الشروع بالقتل من قبل الشرطة العسكرية مباشرة من أرض الملعب.

وانتشر الفيديو الذي بث عبر قناة «FGF» التلفزيونية يظهر فيه لاعب الوسط ويليام ريبيرو، وهو يوجه ركلة في رأس الحكم، الذي كان قد سقط بالفعل على الأرض.

ووفقا للمعلومات التي نشرها نادي ساو باولو عبر حسابه في «تويتر»، فإن الاعتداء وقع بعد لحظات من محاولة إشهار الحكم، بطاقة صفراء بحق اللاعب، دون ذكر أي سبب آخر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات

الإسكان: إعفاء 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة لهذه الوحدات

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين (التفاصيل)

كثافات عالية فى هذه الطرق

كثافات عالية فى هذه الطرق