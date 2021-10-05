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«زراعة الإسكندرية»: رش وعلاج نخيل المنتزه وانطونيادس ضد «السوسة الحمراء والناخرات» (صور)

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«زراعة الإسكندرية»: رش وعلاج نخيل المنتزه وانطونيادس ضد «السوسة الحمراء والناخرات» (صور) «زراعة الإسكندرية»: رش وعلاج نخيل المنتزه وانطونيادس ضد «السوسة الحمراء والناخرات» (صور)

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قامت لجنة من مهندسي الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية وإدارة مكافحة الافات والقوارض في مديرية الزراعة بالإسكندرية، برش ومعالجة أشجار حدائق انطونيادس والنزهة والمنتزة، ضد أمراض السوسة الحمراء والناخرات.

وقال المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن اللجنة ضمت المهندسة أميرة جوزيف فهمي، والمهندسة أماني حسني رضوان، قامت بالمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء بحدائق أنطونيادس والنزهه، حيث تم رش ٣٥ نخلة، بحدائق المنتزه باستخدام مبيد تافابان تركيز ٤٨٪.

وفى سياق متصل، تم تنفيذ أعمال الرش الدورى الوقائى لمبني ديوان مديرية الزراعة بالإسكندرية، الثلاثاء، اتساقاً مع الإجراءات الوقائية ضد المستجد.

رش وعلاج نخيل المنتزة وانطونيادس ضد "السوسة الحمراء والناخرات" .. وتعقيم مبنى "ديوان زراعة الإسكندرية" ضد كورونا (صور)
رش وعلاج نخيل المنتزة وانطونيادس ضد "السوسة الحمراء والناخرات" .. وتعقيم مبنى "ديوان زراعة الإسكندرية" ضد كورونا (صور)
رش وعلاج نخيل المنتزة وانطونيادس ضد "السوسة الحمراء والناخرات" .. وتعقيم مبنى "ديوان زراعة الإسكندرية" ضد كورونا (صور)
رش وعلاج نخيل المنتزة وانطونيادس ضد "السوسة الحمراء والناخرات" .. وتعقيم مبنى "ديوان زراعة الإسكندرية" ضد كورونا (صور)
رش وعلاج نخيل المنتزة وانطونيادس ضد "السوسة الحمراء والناخرات" .. وتعقيم مبنى "ديوان زراعة الإسكندرية" ضد كورونا (صور)
رش وعلاج نخيل المنتزة وانطونيادس ضد "السوسة الحمراء والناخرات" .. وتعقيم مبنى "ديوان زراعة الإسكندرية" ضد كورونا (صور)
رش وعلاج نخيل المنتزة وانطونيادس ضد "السوسة الحمراء والناخرات" .. وتعقيم مبنى "ديوان زراعة الإسكندرية" ضد كورونا (صور)

المصرى اليوم

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