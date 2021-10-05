ضبط المتهمين بسرقة مصوغات ومبالغ مالية من شقة بمصر الجديدة

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كشف ضباط قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة ما تبلغ من أحد الأشخاص، بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وبعثرة محتوياتها وسرقة "عملات ذهبية ، أجهزة إلكترونية وكهربائية ، مبلغ مالى ، بعض المتعلقات الأخرى" .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ وتتبع خط سير قدوم وهروب المتهمين ، أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصين "لهما معلومات جنائية" وقيامهما بإستخدام سيارة "مستأجرة" فى إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزة أحدها حقيبة بداخلها (شنيور كهربائى، مفك، 2 أجنة، 2 قلب كالون).. وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بإستخدام المضبوطات المشار إليها ، وأنهما وراء إرتكاب الواقعة ، وكذا 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب .