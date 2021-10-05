مصادر سودانية: محاكمة قرينة البشير ومسؤولين سابقين في تهم فساد منتصف أكتوبر

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كشفت مصادر سودانية عن تحديد منتصف الشهر الجاري لمحاكمة وداد بابكر، قرينة الرئيس المعزول عمر البشير، بعد اتهامها بتجاوزات وتملك أراض سكنية، وعقارات، دون وجه حق.

ونقلت صحيفة «الصيحة» السودانية، الثلاثاء، عن المصادر أن النيابة العامة أودعت ملف البلاغ ضد قرينة الرئيس المعزول أمام القضاء للنظر فيه.

وكشفت المصادر عن إحالة النيابة العامة لمحكمة الفساد زوجة الرئيس المعزول، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبدالباقي عبدالفضيل، والمسؤول عن الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد على حسن الفششوية، بعد اتهامهم بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، والقانون الجنائي، وقوانين غسل الأموال، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، بتهم فساد مالي وتجاوزات إبان توليهما مناصب في العهد البائد.

وتواجه زوجة الرئيس المعزول، تهماً بعد بلاغات عن «مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام، والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996».