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دراسة: انخفاض فعالية لقاح فايزر ضد كورونا بعد 6 أشهر

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دراسة: انخفاض فعالية لقاح فايزر ضد كورونا بعد 6 أشهر دراسة: انخفاض فعالية لقاح فايزر ضد كورونا بعد 6 أشهر

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أظهرت بيانات أن فاعلية لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا انخفضت إلى 47 % بدلًا من 88 % بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية في دراسة استندت إليها وكالات صحية أمريكية عند اتخاذ قرار منح جرعات تنشيطية من اللقاح.

وجاء في البيانات التي نشرت، الإثنين، في دورية لانسيت الطبية، أن تحليل بيانات فاعلية اللقاح في الوقاية من الإصابة بأعراض تتطلب دخول المستشفى، أو الوفاة جراء كوفيد-19 أظهر أنه يستمر فعالا بنسبة 90 في المئة لمدة ستة أشهر على الأقل، حتى في مواجهة متحور دلتا سريع الانتشار، وفقا لرويترز.

وقال باحثون إن السبب هو تراجع فاعليته مع الوقت وليس مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس.

وتظهر البيانات أن فاعلية اللقاح ضد متحور دلتا كانت 93 في المئة بعد الشهر الأول ثم انخفضت إلى 53 في المئة بعد أربعة أشهر.

وفي مواجهة متحورات أخرى من انخفضت الفاعلية إلى 67 في المئة من 97 في المئة.

كانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد أجازت استخدام جرعة منشطة من لقاح فايزر/بيونتيك لكبار السن وبعض الأمريكيين الأكثر عرضة للعدوى.

وطالب علماء بالمزيد من البيانات قبل التوصية بمنح جرعات تنشيطية لكل من حصل على اللقاح.

المصرى اليوم

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