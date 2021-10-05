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نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:12 صباحاً
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:12 صباحاً
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:12 صباحاً
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:12 صباحاً
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:12 صباحاً
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:12 صباحاً
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:10 صباحاً
السيسي: العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:06 صباحاً
جامعة حلوان تحقق تقدم ملحوظ في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:06 صباحاً
رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ
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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:06 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
حطم جسر في فلاديفوستوك بعد اصطدام شاحنة به
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 11:45 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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