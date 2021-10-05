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«فيسبوك» تكشف السبب وراء العطل الذي دام 6 ساعات

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«فيسبوك» تكشف السبب وراء العطل الذي دام 6 ساعات «فيسبوك» تكشف السبب وراء العطل الذي دام 6 ساعات

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قالت شركة فيسبوك -عملاق التواصل الاجتماعي- إن تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة نحو 6 ساعات من دخول مواقع فيسبوك وانستجرام وواتساب.

كان بدأ انقطاع خدمات فيسبوك وانستجرام وواتساب التابعين لها منذ منتصف نهار الأثنين وبدأت الخدمات بعد 6 ساعات.

وقالت فيسبوك في بيان لها يوم الاثنين: «اكتشفت فرقنا الهندسية أن تعديلات على أجهزة التوجيه (الراوتر) الرئيسية التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى توقف الاتصال».

المصرى اليوم

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