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ضبط 7 أطنان «برجر وهوت دوج» مجهول المصدر في القليوبية

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ضبط 7 أطنان «برجر وهوت دوج» مجهول المصدر في القليوبية ضبط 7 أطنان «برجر وهوت دوج» مجهول المصدر في القليوبية

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تمكنت مباحث في القليوبية من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثر بها على 7 أطنان برجر وهوت دوج وفيليه بدون مستندات ومجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحية المضبوطات للاستخدام الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرو أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد بقيام حملة تموينية للتأكد من صلاحية المعروض في ثلاجات حفظ السلع الغذائية واللحوم وكذلك التأكد من المعروض في الأسواق وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثر بها على 7.85 طن مصنعات لحوم برجر وهوت دوج وفيليه بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

المصرى اليوم

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