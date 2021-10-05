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بالدموع .. بريتني سبيرز توجه رسالة إلى متابعيها بعد رفع وصاية والدها عنها ()

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بالدموع .. بريتني سبيرز توجه رسالة إلى متابعيها بعد رفع وصاية والدها عنها (فيديو) بالدموع .. بريتني سبيرز توجه رسالة إلى متابعيها بعد رفع وصاية والدها عنها ()

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قالت المغنية الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز إنها تأثرت كثيرا بقراءة رسائل الحب التي بثها لها جمهورها ومحبوها لدعمها في قضيتها ضد والدها التي طالبت خلالها برفع الوصاية عنها، وتم الحكم فيها لصالحها، وتابعت «سبيرز» أنها بكت لمدة ساعتين وهى تقرأ تلك الرسائل التي وجهها لها داعمون من حركة «حرروا بريتني ..FREE Britney» التي كان لها تأثير كبير في توصيل صوتها خلال دعواها القضائية التي استمرت لفترة طويلة أمام المحاكم الأمريكية.

وأضافت «سبيرز» في رسالة وجهتها إلى محبيها: «حركة #FreeBritney، ليس لدى كلمات، بسببك يا رفاق ومرونتكم المستمرة في تحريري من الوصاية، حياتي الآن في هذا الاتجاه، بكيت الليلة الماضية لمدة ساعتين لأن معجبي هم الأفضل وأنا أعلم ذلك». وتضمنت التغريدة التي وجهت خلالها «سبيرز» رسالتها مقطع لها وهى تعرض تسريحة شعرها الجديدة الأنيقة وفي الخلفية تبرز أغنية «Fade» التي كتبها المغني الشهير كاني ويست.

وخاضت «بريتني سبيرز» جولات قضائية ضد والدها «جيمي سبيرز» لرفع وصايته عنها، والذي ظل لسنوات يتحكم في ثروتها، التي تبلغ 60 مليون دولار، ومسؤولا عنها ماديا وقانونيا بسبب اتجاه المغنية الشهيرة لتناول العقاقير الطبية لبعض الوقت ورغم دخولها إحدى المصحات النفسية ظل والدها محكما سيطرته عليها لمدة 13 عاما. وقضت قاضية محكمة لوس أنجلوس العليا «بريندا بيني» مؤخرا بإيقاف والد المغنية الشهيرة من الوصاية التي سيطرت على حياتها وأموالها لسنوات طويلة، قائلة إن الترتيب «يعكس بيئة سامة».

ويأتي القرار بعد شهور من مطالبة الفنانة الشهيرة بإقالة والدها في جلسات استماع درامية في المحكمة قائلة: «أريد استعادة حياتي».

ومن المقرر أن تنهي بيني الوصاية في جلسة استماع في 12 نوفمبر المقبل، مما يعيد للمغنية حياتها وقراراتها المالية دون وصاية.

وسعى جيمس سبيرز إلى الوصاية في عام 2008 وكان المتحكم الرئيسي فيها وأكبر أبطالها، لكنه عكس مساره في الأسابيع الأخيرة، وطلب من القاضية إنهاء الوصاية على الفور، بحجة أن ذلك سيجعل إقالته بلا جدوى.

المصرى اليوم

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