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بالورود والزغاريد.. أولياء أمور يستقبلون المعلم البريء من تهمة التحرش في بنها

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بالورود والزغاريد.. أولياء أمور يستقبلون المعلم البريء من تهمة التحرش في بنها بالورود والزغاريد.. أولياء أمور يستقبلون المعلم البريء من تهمة التحرش في بنها

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بالتزامن مع الاحتفال بعيد المعلم استقبل العشرات من الطلاب وأولياء أمور مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات ببنها المعلم الذي تم تبرئته من جريمة التحرش بعدد من طالبات المدرسة، بالطبل البلدي والزغاريد والورود أمام قسم شرطة ثان بنها حيث تم إخلاء سبيل المعلم من قسم الشرطة واحتفل به طلابه وعدد من أولياء الأمور ببراءته والتى واكبت ذكرى الاحتفال بيوم المعلم.

وكانت محكمة جنايات بنها قضت ببراءة مدرس لغة إنجليزية من تهمة التحرش وهتك عرض 13 طالبة بأحد المدارس الخاصة ببنها في القضية رقم 3500 لسنة 2021 قسم ثان بنها والمقيدة برقم كلي 1310 لسنة 2021.

حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه تبين كيدية البلاغات المقدمة بحق المدرس كما أن الوقائع محل التهم الموجهة إليه مرت عليها أكثر من 7 سنوات وجاءت كلها أقوال مرسلة لا دليل عليها، فضلا عن فحص الموضوع بمعرفة وزارة التربية والتعليم جهة عمل المجنى عليه وتقصى الحقائق وانتهت إلى أنه حسن السير والسلوك والأخلاق ولم يوقع عليه أية جزاءات.

كما تضامن مع المدرس ما يزيد عن 300 طالب وطالبة خارج وداخل المحكمة، أشادوا وأخلاقه وأنه لم يتعرض لهم طوال دراستهم على يده.

في وقت سابق قررت نيابة قسم بنها حبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة تجريبية ببنها 4 أيام على ذمة التحقيقات وكشفت التحقيقات بسؤال عدد من الفتيات الشاكيات اللاتي اتهمن المدرس بالتحرش وتتراوح أعمارهن ما بين 14 عاما حتى 21 عاما، أنهن اتهمن المدرس بالتحرش بهن في فترات وأعوام سابقة خلال تلقيهن الدروس.

فيما أنكر المدرس كل الاتهامات، مؤكدًا أمام جهات التحقيقات، أن سبب الاتهام بعض المشكلات والخلافات بينه وبين إحدى الشاكيات والتى طردها من مجموعة درس خصوصى منذ عام ونصف العام.

المصرى اليوم

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