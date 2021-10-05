إقبال على مراكز تطعيم كورونا في الشرقية.. ووكيل الصحة يوجه بسرعة التسجيل

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وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفرق الصحية بمركز تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بديوان عام مديرية الشؤون الصحية، بسرعة تسجيل وتطعيم جميع المواطنين المترددين على المركز بلقاح فيروس كورونا دون انتظار موعد التطعيم، مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير على المواطنين، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن المركز يعمل من الساعة ٩ص وحتي ٩م.

جاء ذلك أثناء متابعته لمركز تطعيم المواطنين بديوان المديرية، وتنظيم خطوط سير المواطنين الذين توافدوا على المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى، وكذلك متابعة استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، مشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلى مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، لافتا إلى أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولار لغير المصريين، مؤكدا أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن عدد مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغ ٣٠ مركز طبي، فيما بلغ عدد مراكز التطعيم باللقاح ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.