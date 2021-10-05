أخبار عاجلة

نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة -
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول -
السيسي: العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات -
جامعة حلوان تحقق تقدم ملحوظ في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار -
رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يبحث مع «5+5» خروج المرتزقة من ليبيا

Print
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يبحث مع «5+5» خروج المرتزقة من ليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية يبحث مع «5+5» خروج المرتزقة من ليبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للتشاور قبل اجتماعات اللجنة في جنيف، وبحثوا آلية «خروج المرتزقة» من البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في بيان، الثلاثاء، إن الدبيبة التقى بأعضاء «5+5»، مساء الإثنين، في ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء التشاور قبيل بدء اجتماعات اللجنة في جنيف برعاية الأمم المتحدة، كذلك بحث الدبيبة وأعضاء اللجنة «آليات خروج المرتزقة من أرض الوطن، كما أكد رئيس على دعم حكومته الكامل لجهود اللجنة»، وفق نص البيان.

ومن المقرر أن تعقد لجنة 5+5 (مشتركة بين طرابلس والقوات التابعة للمشير خليفة حفتر) نهاية الأسبوع الجاري، اجتماعا في مدينة جنيف السويسرية بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن.

وسيكون الملف الأبرز على طاولة الاجتماعات التي ستمتد 3 أيام، «إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا»، على ما أفاد به في وقت سابق عضو اللجنة العميد الفيتوري غريبيل.

وتسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا وضبط الأوضاع الأمنية، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس السيادة السوداني: لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة

رئيس السيادة السوداني: لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة

اتحاد الشغل في تونس يرحب بإعلان الحكومة الجديدة

اتحاد الشغل في تونس يرحب بإعلان الحكومة الجديدة

طالبان تعلن استبعاد الحكومة العاملين الغير المرغوب فيهم

طالبان تعلن استبعاد الحكومة العاملين الغير المرغوب فيهم

مصر ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن

مصر ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن