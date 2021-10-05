التصريح بدفن جثة العامل ضحية حادث لنش مارينا اليخوت بالغردقة

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قررت نيابة الغردقة الجزئية، برئاسة المستشار محمد غالب ماجد، رئيس النيابة التصريح بدفن جثة بحار لقي مصرعه في حادث مارينا اليخوت بالغردقة بعد تحول جثته لأشلاء، وذلك أثناء قيامه بتنظيف رفاصات أحد محركات اللنشات السياحية، بسبب تشغيل المحركات أثناء تواجده بالمياه.

كان عدد من المتطوعين قد تمكنوا من انتشال أشلاء جثة المجني عليه، بعد مصرعه أثناء قيامه بتنظيف محركات اللنش في المياه، حيث فوجئ بتشغيل المحركات وتقطيع جسده لأشلاء، وتم نقل الأشلاء بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبه أكد حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحري بالغردقة عدم اتباع تعليمات القانون البحري لإدارة المارينا ورفع علم منظمة ألفا بوجود غواص تحت البحر ما أدى إلى مصرع شاب بعمل بحري تحت الرفاص واضح الطيب ان الاهمال من إدارة المارينا هو السبب في الحادث

كان شاب في العقد الثاني من العمر ويعمل عامل بحري على أحد اللنشات السياحية لقي مصرعه في حادث مأساوي مارينا اليخوت السياحي بالغردقة وذلك أثناء قيامه بتنظيف محركات موتور لنش سياحي أثناء توقفه بالمارينا بعد خطأ من مسؤولي اللنش لقيامهم بتشغيل المحركات أثناء تواجد المجني عليه في المياه أسفل اللنش واكد شهود عيان للمصري اليوم أن المحركات مزقت جسد الشاب لعدة أشلاء وتناثرت في المياه وتم إخطار أجهزة الأمن والإسعاف بالحادث تلقي اللواء محيي سلامة مدير امن البحر الاحمر اخطارا بوقوع حادث بمارينا اليخوت بالغردقة حيث لقي شاب يعمل بحري على أحد اللنشات السياحية مصرعه أثناء قيامه بتنظيف المحركات من الحبال العالقة بها إلا أن المجنى عليه فوجئ بتشغيل المحركات ما أدى إلى مصرعه في الحال وتقطيع جسده لعدة أجزاء وتبين من التحقيقات الأولية أن المجني عليه يدعى محمود سعد محمود سعد المعداوى ٢١ عاما من قرية معدية مهدي مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ وعلى الفور تمكن عدد من المتواجدين والعاملين بالمارينا بالنزول للمياه وانتشال أجزاء من جثة المجني عليه وتم التحفظ على رئيس اللنش المتسبب في الحادث وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.