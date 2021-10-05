لجنة من «زراعة الإسكندرية» و«البساتين» لفحص شحنة تقاوي عيش غراب قادمة من فرنسا

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فحصت لجنة برئاسة المهندس أحمد زين العابدين مندوب من الإدارة المركزية للبساتين في وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، مع لجنة مكونة من الحجر الزراعي ومعهد بحوث أمراض النبات وفحص واعتماد التقاوي، شحنة تقاوى عيش غراب قادمة من فرنسا عبر ميناء الإسكندرية.

وقال المهندس طارق زكي محمد صالح ،وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن الشحنة ضمت ٦٠٠ صندوق تزن ٩٥٤٠ كيلو، وبالفحص تبين سلامة الشحنة ومن ثم دخولها إلى البلاد.

وفى سياق متصل، تفقدت المهندسة فيفيان فرج نجيب مسؤول التنمية الريفية، والمهندسة زينب الكاشف خليل رئيس مكتب إعداد الوسائل الإرشادية بشدس،أعمال التنمية الريفية بجمعية مبرة محمد عوض الخيرية بفلمنج حيث تم بدء دورة تدريبية جديدة للتفصيل والخياطة بواسطة مدربات ذات كفاءة وتدريب الفتيات والسيدات على ما تم تعليمه في الحصة الأولى للدورة التدريبية.

كما أطلق مجلس الإعلام الريفي، قافلة إرشادية بالعامرية (جمعية رحيم)، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بحضور ومشاركة المهندسة سكينة البابلي عضو المجلس القومي للمرأة حيث تحدثت عن تعريف المجلس القومي للمرأة وأدوار المجلس والتي تتمثل في، التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشروعات الصغيرة وبرامج تدريبية، والتمكين السياسي للمرأة من خلال التحفيز على المشاركة السياسية،وبرنامج الحماية للمرأة من خلال محاولة إصلاح بين الزوجين ومنع الزواج المبكر والختان.

كما استمعت «سكينة» لطلبات الحاضرات واحتياجاتهم وكان من أهمها، فتح فصول محو أمية، والتدريب على التصنيع الغذائى، والتدريب على الخياطة.

وتحدث الدكتور ياسر علواني حجازي، مسؤول البرامج التدريبية بالمديرية عن تربية السمان كواحد من أبسط المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وتناول خلال اللقاء أهمية تربية السمان ومميزاته، وعملية تربية السمان من إعداد العنبر وحتى بيع سمان التسمين، وتركيب العلف.

أعد القافلة الدكتورة صافيناز محمود عبدالعظيم مسؤولة الإعلام الريفي، والمهندسة هبة صبحي مهندسة الإعلام الريفي بالمديرية.

تزن 10 أطنان .. لجنة من "زراعة الاسكندرية" و"البساتين" لفحص شحنة تقاوى عيش غراب قادمة من فرنسا (صور)

تزن 10 أطنان .. لجنة من "زراعة الاسكندرية" و"البساتين" لفحص شحنة تقاوى عيش غراب قادمة من فرنسا (صور)

تزن 10 أطنان .. لجنة من "زراعة الاسكندرية" و"البساتين" لفحص شحنة تقاوى عيش غراب قادمة من فرنسا (صور)