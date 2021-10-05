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توضح حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات

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الحكومة توضح حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا توضح حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الثلاثاء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات .

وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا، وأنه لا يوجد أي أدلة علمية على تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا على مستوى العالم، مُشددةً على أمان وفاعلية مصل الإنفلونزا وكذلك لقاحات فيروس كورونا على المواطنين، مع إمكانية تلقيهما بشكل طبيعي دون وجود أي خطورة أو تعارض بينهما، حيث يؤدي كل منهما وظائفه الخاصة به، على أن يكون هناك فارق زمني بينهما 14 يومًا، لتخفيف أي أعراض جانبية قد تظهر على متلقي اللقاح، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية للتحقق من أي معلومات دوائية قبل تناولها، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، يوفر لقاح الإنفلونزا الموسمية حماية من أربعة أنواع من الفيروسات المتوقع انتشارها هذا الموسم، ويعطي حماية بنسبة تتراوح من 60% إلى 90% من نزلات البرد، كما أنه يقلل عدد مرات النزلات وحدة الأعراض، وتتمثل الفئات الأولى بالتطعيم في البالغين والأطفال ممن يعانوا من حساسية الصدر والأنف، والأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة ممن يتأثرون بنزلة البرد العادي، ويسبب لهم مضاعفات من سخونة وجيوب أنفية والتهاب في الأذن وتستمر معهم الأعراض لفترة طويلة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى حول فيروس كورونا، يرجى الاتصال على الخطين الساخنين (105) أو (15335)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

شائعة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

المصرى اليوم

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