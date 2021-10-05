كندة علوش تعلق على تعطل فيسبوك : فرصة نرجع لحياتنا القديمة بتفاصيلها الحلوة

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أكدت الفنانة السورية كندة علوش أنها كانت تتمني استمرارية انقطاع مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها كانت سبب في تغيير حياتنا،واضافت في تغريدة لها عبر حسابها الخاص على موقع تويتر: «‏بعد العطل إلى صاير للواتساب و‎إنستغرام و‎فسيبوك بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الاپليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي وناخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلا الصغيرة الحلوة وبحميميتا قبل جنان وادمان السوشال ميديا وتطبيقات التواصل بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملو؟».

يذكر أن مستخدمي تطبيقات الفيسبوك، الفيسبوك ماسنجر،انستجرام، واتساب واجهوا أزمة كبيرة لمدة قاربت ٧ ساعات بعد انقطاع الاتصال وعدم القدرة على إرسال واستقبال أية رسائل بين رواد وعملاء تلك التطبيقات.

وطال العطل مصر وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية،ولم يتبين حتى الآن سبب العطل الذي ضرب المنصات الأشهر عالميًا.