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زحام من أهالي قرية «أبوان» على قافلة «معا نطمئن.. سجل الآن» للوقاية من كورونا بالمنيا

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زحام من أهالي قرية «أبوان» على قافلة «معا نطمئن.. سجل الآن» للوقاية من كورونا بالمنيا زحام من أهالي قرية «أبوان» على قافلة «معا نطمئن.. سجل الآن» للوقاية من كورونا بالمنيا

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تزاحم أهالي قرية أبوان مركز مطاي، شمال المنيا، على القافلة الطبية المتنقلة لتلقي لقاح فيروس كورونا، «معا نطمئن.. سجل الآن».

أقيمت القافلة بتنسيق بين مديرية الصحة بالمنيا، والإدارة الصحية بمطاي، ومركز أعلام المنيا، وشارك في القافلة مجموعة من الشباب المتطوع من أبناء القرية.

أعلن المحاسب خالد عبدالرءوف، رئيس مركز مطاي، تلقي اكثر من 400 شخصا بالقرية، باللقاح، وسط إجراءات وقائية واحترازية، مشيدا بدور أبناء القرية في الحرص على الحضور وتلقي اللقاح.

قافلة تلقي لقاح كورونا في مطاي بالمنيا
قافلة تلقي لقاح كورونا في مطاي بالمنيا
قافلة تلقي لقاح كورونا في مطاي بالمنيا
قافلة تلقي لقاح كورونا في مطاي بالمنيا

المصرى اليوم

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