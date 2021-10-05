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«خليكي» ..رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة من ألبوم «ولسه» ()

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«خليكي» ..رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة من ألبوم «ولسه» (فيديو) «خليكي» ..رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة من ألبوم «ولسه» ()

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طرح الفنان رامى جمال أغنيته الجديدة «خليكي» وهى الأغنية السادسة من ألبومه «ولسه»، وتعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

وكان الفنان رامي جمال، طرح الأغنية الخامسة بعنوان «كنا ممكن نتفق»، من ألبومه «ولسه»، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، واغنية «قلة الإحساس»، والتى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملاين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبدالمنعم.

ومن الاغنيات السابقة التي تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبدالمنعم، و«مبتكبريش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية «ولسه» من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان «ولسه»، مع شركة «نجوم ريكوردز» بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع «نجوم ريكوردز» هم: «ملناش إلا بعض»، و«فترة مش سهلة»، و«ليالينا»، و«أنا لوحدي».

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم «أنا لوحدي»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.

المصرى اليوم

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