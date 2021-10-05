أخبار عاجلة

نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين -
"المسند" يبشّر بالهطولات المطرية: اليوم هو باكورة موسم الوسم -
"صحة المدينة المنورة" تنفّذ 694 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"البيئة" تُطلق خدمة تراخيص تفريخ الأسماك في البحار والمياه العذبة -
بـ 201 ألف ريال.. بيع أغلى صقر في النسخة الثانية لمزاد نادي الصقور السعودي -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة -
"سدكو كابيتال" تطلق صندوقي أسهم عالميين بالشراكة مع "أموندي" لإدارة الأصول -
السيسي: العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات -
جامعة حلوان تحقق تقدم ملحوظ في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار -
رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أبرزها الأجهزة التعويضية.. 8 توصيات اليوم العلمي حول الطب الطبيعي بجامعة عين شمس

Print
أبرزها الأجهزة التعويضية.. 8 توصيات اليوم العلمي حول الطب الطبيعي بجامعة عين شمس أبرزها الأجهزة التعويضية.. 8 توصيات اليوم العلمي حول الطب الطبيعي بجامعة عين شمس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرج اليوم العلمى الذي نظمه قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس بمجموعة من التوصيات الهامة وهى:

١_باعتبار المريض هو مركز الخدمة الطبية يجب ان يتم اشتراكه في برنامج التاهيل من خلال اطلاعه وتوعيته

٢_ دعم جهود الدوله للحد من الاعاقات الحركية بتطبيق قواعد السلامة والامان بالطرق والمواصلات والورش والمصانع والتوعيه بأهمية السلامة المهنية

٣- تفعيل دور الاقسام الطبية والجمعيات الطبية للتعاون من خلال بروتوكولات منظمة لدعم حق المريض في تقليل نسب ومستويات البتر

٤_ تدبير مايلزم لتعجيل قدرة المريض على استخدام الاطراف الصناعية والاجهزة التقويمية

٥-التوصية بتنظيم عملية صرف وتوصيف الاجهزة التعويضية والمقومات باعتبارها اجهزة طبيه علاجية في الاصل ولها مضار ومنافع فلا تصرف لاغراض العلاج إلا بتوصية طبية

٦- طبيب الطب الطبيعي والتاهيل هو الطبيب المنوط بتوصيف الاجهزه التعويضية والمقومات ذات المواصفات الخاصة

٧ - تفعيل العمل داخل المنظومة التاهيلية بمفهوم الفريق الداعم لبعضهم البعض في سبيل مصلحة المريض ومن خلال الحدود الوظيفية لاعضاء الفريق لضمان حق المريض

٨ - دعوة منظمات المجتمع المدني لدعم مبادرات صرف الاجهزة التعويضية والتقويمية والكراسي الطبية من خلال التعاون مع اقسام الطب الطبيعي والتاهيل ويتشرف قسم الطب الطبيعي والتاهيل بجامعة عين شمس ليكون النواه للمبادرة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي: العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات

السيسي: العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات

جامعة حلوان تحقق تقدم ملحوظ في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

جامعة حلوان تحقق تقدم ملحوظ في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

تتحرك في منطقة آمنة .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

تتحرك في منطقة آمنة .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021