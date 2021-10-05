أبرزها الأجهزة التعويضية.. 8 توصيات اليوم العلمي حول الطب الطبيعي بجامعة عين شمس

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خرج اليوم العلمى الذي نظمه قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس بمجموعة من التوصيات الهامة وهى:

١_باعتبار المريض هو مركز الخدمة الطبية يجب ان يتم اشتراكه في برنامج التاهيل من خلال اطلاعه وتوعيته

٢_ دعم جهود الدوله للحد من الاعاقات الحركية بتطبيق قواعد السلامة والامان بالطرق والمواصلات والورش والمصانع والتوعيه بأهمية السلامة المهنية

٣- تفعيل دور الاقسام الطبية والجمعيات الطبية للتعاون من خلال بروتوكولات منظمة لدعم حق المريض في تقليل نسب ومستويات البتر

٤_ تدبير مايلزم لتعجيل قدرة المريض على استخدام الاطراف الصناعية والاجهزة التقويمية

٥-التوصية بتنظيم عملية صرف وتوصيف الاجهزة التعويضية والمقومات باعتبارها اجهزة طبيه علاجية في الاصل ولها مضار ومنافع فلا تصرف لاغراض العلاج إلا بتوصية طبية

٦- طبيب الطب الطبيعي والتاهيل هو الطبيب المنوط بتوصيف الاجهزه التعويضية والمقومات ذات المواصفات الخاصة

٧ - تفعيل العمل داخل المنظومة التاهيلية بمفهوم الفريق الداعم لبعضهم البعض في سبيل مصلحة المريض ومن خلال الحدود الوظيفية لاعضاء الفريق لضمان حق المريض

٨ - دعوة منظمات المجتمع المدني لدعم مبادرات صرف الاجهزة التعويضية والتقويمية والكراسي الطبية من خلال التعاون مع اقسام الطب الطبيعي والتاهيل ويتشرف قسم الطب الطبيعي والتاهيل بجامعة عين شمس ليكون النواه للمبادرة