«الأطباء العرب»: إجراء 1400 عملية مياه بيضاء بالكاميرون

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أعلن اتحاد الأطباء العرب، عن تنظيم المركز العربي لمكافحة العمى «إبصار»، التابع لاتحاد الأطباء العرب، قافلة طبية رمدية في ياوندي بدولة الكاميرون، خلال سبتمبر الماضي، بهدف التخفيف من معاناة المرضى، والحد من حالات العمى الذي يمكن تفاديه.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي، اليوم، إجراء قافلة مركز إبصار 250 عملية مياه بيضاء، بينهم 15 طفلا، إضافة إلى إجراء الفحص والكشف اللازم إلى نحو 1300 شخص، بمشاركة جمعية حياة بالكاميرون.

وتأتي القافلة الطبية ضمن مشروعات دعم القطاع الصحي بالدول الإفريقية والعربية التي تعاني تدني الأوضاع الصحية، وضعفا في الخدمات الطبية بسبب الأوضاع الاقتصادية، أو الكوارث الطبيعية، التي تحول دون توفر تلك الخدمات.

وبإجراء مركز إبصار 250 عملية مياه بيضاء خلال سبتمبر الماضي، يكون المركز قد نفذ نحو 1399 عملية مياه بيضاء بالكاميرون، علاوة على فحص وعلاج نحو 8000 شخص.

وبلغ إجمالي عدد العمليات التي نفذها المركز نحو 33.243 عملية مياه بيضاء، علاوة على فحص وعلاج 178.799 مريض خلال السنوات الماضية.

وقال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن الهدف الرئيسي من قوافل مكافحة العمى التي يقوم بها مركز «إبصار» داخل وخارج مصر، هو تقليل حالات العمى الذي يمكن تفاديه، وتخفيف نسبة الإصابة بأمراض المياه البيضاء والزرقاء، والتفاعل مع مبادرات منظمة الصحة العالمية والتي تنشد القضاء على مشكلات العمى الممكن تفاديه ومسبباته.